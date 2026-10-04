Olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde meydana geldi. Yangın havuzunun yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bayır'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır’ın öldürüldüğü cinayette şüpheli baba Mustafa Ö. gözaltına alındı. (Foto: İHA) Olay yerine gelen ekipler, yerde bulunan kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bayır'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.

Gazipaşa’da 13 bıçak darbesiyle öldürülen Yasin Erdem Bayır’ın cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. (Foto: İHA)

JASAT SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında Bayır'a ait plakasız motosiklet de olay yerinde bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda cinayetin nedeni ve şüphelinin kimliği belirlendi.

Yapılan incelemelerde Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kız ile görüştüğü, bunun üzerine B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

Şüpheli Mustafa Ö. olay yerine yakın bulunan evinde gözaltına alındı. B.Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.