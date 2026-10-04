16 yaşındaki kızının görüştüğü genci öldürdü: Evinde gözaltına alındı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır’ın cansız bedeni bulundu. Vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edilen Bayır’ın, 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü gerekçesiyle genç kızın babası Mustafa Ö. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağın yerini de jandarma ekiplerine gösterdi.
Olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde meydana geldi. Yangın havuzunun yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yerde bulunan kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bayır'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bayır'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
JASAT SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında Bayır'a ait plakasız motosiklet de olay yerinde bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda cinayetin nedeni ve şüphelinin kimliği belirlendi.
Yapılan incelemelerde Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kız ile görüştüğü, bunun üzerine B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.
Şüpheli Mustafa Ö. olay yerine yakın bulunan evinde gözaltına alındı. B.Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
CİNAYET BIÇAĞININ YERİNİ KENDİSİ GÖSTERDİ
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mustafa Ö.'nün olayı kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın yerini jandarma ekiplerine kendisinin gösterdiği belirtildi.
Mustafa Ö.'nün gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda, bir taşın altında bıçak buldu. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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