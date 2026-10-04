Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, başka bir kazanın olduğu bölgede ikinci bir kazaya neden oldu. Kazada 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

KAZA ALANINDA İKİNCİ KAZA YAŞANDI

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye giden polis ve jandarma ekiplerinin olaya müdahale ettiği esnada, 09 L 2548 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek, bölgede ikinci kazaya neden oldu.

A.T.'nin kullandığı otomobil, önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.