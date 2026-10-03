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Güneş 6 ay boyunca uğramıyor! Karanlıkta kalan kasaba çözümü dağın zirvesinde buldu

Norveç’in dağlarla çevrili Vestfjord Vadisi’nin tabanına kurulu olan Rjukan kasabası, coğrafi konumu sebebiyle son derece olağanüstü bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Etrafını saran devasa dağ duvarları, güneşin ufuktaki açısını engellediği için bu yerleşim yeri eylül ayından mart ayına kadar olan yaklaşık altı aylık uzun dönemde doğrudan hiç güneş ışığı alamıyor. Halkın güneşi görememesi, kasabada karanlık bir kış dönemi yaşanmasına neden oluyor.

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Güneş 6 ay boyunca uğramıyor! Karanlıkta kalan kasaba çözümü dağın zirvesinde buldu

Aynı coğrafi koşullar, güneş ışığından mahrumiyetin yanı sıra insanın doğaya karşı mücadelesinin de çarpıcı bir örneğini oluşturuyor. Tarih boyunca vadide yaşayan insanlar, karanlık ve D vitamini eksikliğiyle başa çıkmak için dağlara tırmanmış veya teleferiklerle güneşe ulaşmıştır. Doğu-batı doğrultusundaki bu derin vadide, modern mühendislik doğanın koyduğu sınırları aşmanın yollarını sunmuştur.

Norveç’in Rjukan kasabası, çevresindeki yüksek dağlar nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca doğrudan güneş ışığı alamıyor. (Foto: Visit Norway)Norveç’in Rjukan kasabası, çevresindeki yüksek dağlar nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca doğrudan güneş ışığı alamıyor. (Foto: Visit Norway)

KARANLIĞIN ORTASINDA YÜKSELEN MÜHENDİSLİK HARİKASI: "SOLSPEILET"

Rjukan halkının aylar süren karanlıkla imtihanı, 20. yüzyılın başlarında kasabanın kurucusu olan mühendis Sam Eyde'nin aklına gelen çılgın bir fikirle ilk temellerini attı.
O dönemki imkansızlıklar ve teknolojik yetersizlikler yüzünden kağıt üstünde kalan bu hayal, yaklaşık yüz yıl sonra kasaba sakinlerinden sanatçı Martin Andersen ve mühendislerin ortak gayretiyle gerçeğe dönüştürüldü.
Kasabanın 450 metre yukarısındaki sarp bir dağ duvarına yerleştirilen bilgisayar kontrollü devasa aynalar (heliostatlar), güneşi takip ederek ışığı doğrudan kasaba meydanına yansıtmayı başardı.

Dağın 450 metre yüksekliğine kurulan 51 metrekarelik dev aynalar, güneşi takip ederek ışığı kasaba meydanına yansıtıyor. (Foto: Yapay zeka)Dağın 450 metre yüksekliğine kurulan 51 metrekarelik dev aynalar, güneşi takip ederek ışığı kasaba meydanına yansıtıyor. (Foto: Yapay zeka)

  • Toplamda 51 metrekarelik bir alan kaplayan bu özel aynalar, her an güneşin konumunu izleyerek ışığı yaklaşık 600 metrekarelik bir odak noktasına hapsediyor.
  • Doğrudan güneş ışığının %80 ila %100'ü oranında bir parlaklığı vadinin tabanına ulaştıran bu sistem sayesinde, aylardır gölge altında yaşayan insanlar kasaba meydanında ilk defa yapay ama bir o kadarda gerçek güneş banyosu yapma imkanı buluyor.

Dev aynalar, Rjukan’a güneş ışığı taşıyarak hem sosyal yaşamı canlandırdı hem de kasabayı turizm merkezi yaptı. (Foto: Visit Norway)Dev aynalar, Rjukan’a güneş ışığı taşıyarak hem sosyal yaşamı canlandırdı hem de kasabayı turizm merkezi yaptı. (Foto: Visit Norway)

BİR HAYALDEN KÜRESEL BİR CAZİBE MERKEZİNE

  • Yüzyıllık hayal, teknolojik bir projeyle gerçeğe dönüştü. Başlangıçta maliyeti nedeniyle eleştirilen sistem, bugün Rjukan'ı turistlerin ilgi gösterdiği bir merkeze dönüştürdü.
  • Yansıtıcı aynalar sayesinde kasaba meydanına güneş ışığı taşınırken, sosyal yaşam da yeniden canlandı.

Rjukan'daki dev aynalar, doğanın karanlık kısıtlamalarını teknolojiyle aşarak halkı güneşe kavuşturdu. (Foto: Visit Norway)Rjukan'daki dev aynalar, doğanın karanlık kısıtlamalarını teknolojiyle aşarak halkı güneşe kavuşturdu. (Foto: Visit Norway)

  • Rjukan örneği, doğanın zorlu koşullarının teknoloji ve yaratıcılıkla aşılabileceğini gösteriyor.
  • Dağlara kurulan yansıtıcı aynalar sayesinde kasaba sakinleri, uzun süren karanlık kış aylarında güneş ışığına yeniden kavuşuyor.

Kasabanın 450 metre yukarısına yerleştirilen 51 metrekarelik bilgisayar kontrollü dev aynalar (heliostatlar), güneşi izleyerek ışığı 600 metrekarelik bir odak noktasıyla doğrudan kasaba meydanına yansıtıyor. (Foto: Visit Norway)Kasabanın 450 metre yukarısına yerleştirilen 51 metrekarelik bilgisayar kontrollü dev aynalar (heliostatlar), güneşi izleyerek ışığı 600 metrekarelik bir odak noktasıyla doğrudan kasaba meydanına yansıtıyor. (Foto: Visit Norway)

Kaynaklar:

Visit Norway - The Giant Sun Mirrors in Rjukan

Arkitera - Norveç'in Güneş Almayan Kasabasını Aynalar Işıtacak

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