Norveç’in Rjukan kasabası, çevresindeki yüksek dağlar nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca doğrudan güneş ışığı alamıyor. (Foto: Visit Norway)

KARANLIĞIN ORTASINDA YÜKSELEN MÜHENDİSLİK HARİKASI: "SOLSPEILET"

Rjukan halkının aylar süren karanlıkla imtihanı, 20. yüzyılın başlarında kasabanın kurucusu olan mühendis Sam Eyde'nin aklına gelen çılgın bir fikirle ilk temellerini attı.

O dönemki imkansızlıklar ve teknolojik yetersizlikler yüzünden kağıt üstünde kalan bu hayal, yaklaşık yüz yıl sonra kasaba sakinlerinden sanatçı Martin Andersen ve mühendislerin ortak gayretiyle gerçeğe dönüştürüldü.

Kasabanın 450 metre yukarısındaki sarp bir dağ duvarına yerleştirilen bilgisayar kontrollü devasa aynalar (heliostatlar), güneşi takip ederek ışığı doğrudan kasaba meydanına yansıtmayı başardı.