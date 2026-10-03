Adana'da sevgilisinin eski kocasının eve gelmesi üzerine paniğe kapılıp, pencereye çıkan Özhan Ö. (42), 3'üncü kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Özhan Ö.'nün sevgilisi S.K. ile onun eski kocası M.A.Ç., gözaltına alındı.

Özhan Ö. iddiaya göre dengesini kaybetti. (Foto: DHA) İDDİAYA GÖRE DENGESİNİ KAYBETTİ Olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski kocası M.A.Ç. de geldi. M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi. Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.