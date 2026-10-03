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Adana'da eski eş baskını: Pencereden düşen adam hayatını kaybetti

Adana'da sevgilisinin evindeyken kadının eski kocasının gelmesiyle panik yaşayan 42 yaşındaki Özhan Ö., 3. kattaki pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili evdeki kadın ve eski koca gözaltına alındı.

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Adana'da eski eş baskını: Pencereden düşen adam hayatını kaybetti

Adana'da sevgilisinin eski kocasının eve gelmesi üzerine paniğe kapılıp, pencereye çıkan Özhan Ö. (42), 3'üncü kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Özhan Ö.'nün sevgilisi S.K. ile onun eski kocası M.A.Ç., gözaltına alındı.

Özhan Ö. iddiaya göre dengesini kaybetti. (Foto: DHA)Özhan Ö. iddiaya göre dengesini kaybetti. (Foto: DHA)

İDDİAYA GÖRE DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski kocası M.A.Ç. de geldi. M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi.

Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. (Foto: DHA)Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. (Foto: DHA)

EV SAHİBİ VE ESKİ KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başının üstüne düştüğü anlaşılan Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, ev sahibi S.K. ve eski kocası M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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