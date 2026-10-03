Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının ardından kocası ve 5 yaşındaki çocukları da 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, baba ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın 2. kattan atladı, ardından eşi ve çocuğu da atladı. (Foto: İHA)

EVİN İKİNCİ KATINDAN ATLADILAR

Olay, Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı. Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te 3 aile üyesi pencereden atladı: Anne hayatını kaybetti

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.