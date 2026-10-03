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Gaziantep'te üç aile üyesi ikinci kattan atladı: Anne öldü, baba ve çocuğun durumu ağır

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 31 yaşındaki kadın ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Eşinin atladığını gören koca ve 5 yaşındaki çocukları da peşinden kendilerini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan talihsiz anne kurtarılamazken, baba ve çocuğun tedavisi sürüyor.

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Gaziantep'te üç aile üyesi ikinci kattan atladı: Anne öldü, baba ve çocuğun durumu ağır

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının ardından kocası ve 5 yaşındaki çocukları da 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, baba ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın 2. kattan atladı, ardından eşi ve çocuğu da atladı. (Foto: İHA)Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın 2. kattan atladı, ardından eşi ve çocuğu da atladı. (Foto: İHA)

EVİN İKİNCİ KATINDAN ATLADILAR
Olay, Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı. Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Foto: İHA)Anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Foto: İHA)

Kadının eşi M.Y. ile oğulları L.C.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve M.Y.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baba ve çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Foto: İHA)Baba ve çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Foto: İHA)
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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