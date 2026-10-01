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Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi!

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Manisa Valiliği kriz merkezi oluşturulduğunu ve ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

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Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi!

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. (Fotoğraf: AA)Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. (Fotoğraf: AA)

2'Sİ HASTANEDE 5 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göçük nedeniyle maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtiliyor.

2 kişi hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: aA)2 kişi hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: aA)

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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