Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Kadıköy'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardı.
Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
YOĞUN DUMAN NEDENİYLE EVLERİNDE MAHSUR KALDILAR
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, bina merdivenlerini ve üst katları kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi ve dumanın dairelere sızması üzerine çok sayıda bina sakini evlerinde mahsur kaldı.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan merdiven araçlarıyla balkonda ve pencerelerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı operasyon başlattı.
YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, itfaiye tarafından binadan çıkarılan ve dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleyi yaptı.
Ekiplerin binadaki soğutma ve tahliye çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.