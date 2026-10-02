Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde iki otomobil çarpıştı. (Foto: DHA)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile yan sokaktan gelen M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobillerden biri, kaldırımda yürüyen K.C.'ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücülerinden B.A. ile araçtaki S.A., B.A. ve S.M., diğer otomobil sürücüsü M.A.Y. ve araçta bulunan O.B. ile yaya K.C. yaralandı.