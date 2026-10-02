Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Çerkezköy polisi harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, videoyu kaydederek sosyal medyaya ve basına servis eden kişinin Y.T. olduğunu tespit etti.

Bayrağı çöpe attı vatan hainleri diye paylaşım yaptı (Foto: DHA)

Soruşturma derinleştirildiğinde ise olayın yalnızca görüntüleri paylaşmaktan ibaret olmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin tespitine göre Türk bayraklarını çöp konteynerine atan kişi de Y.T.'ydi. Şüphelinin daha sonra aynı bayrakları çöpten çıkararak kendisini olaya tepki gösteren kişi gibi gösterdiği belirlendi.