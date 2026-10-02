Çerkezköy’de bayrak provokasyonu: Türk bayraklarını çöpe atıp tepki videosu çeken Y.T. tutuklandı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe atan Y.T., daha sonra aynı bayrakları çıkarıp “Vatan hainleri bayrak atmışlar” diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Gerçek polis incelemesiyle ortaya çıktı.
Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Çerkezköy polisi harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, videoyu kaydederek sosyal medyaya ve basına servis eden kişinin Y.T. olduğunu tespit etti.
Soruşturma derinleştirildiğinde ise olayın yalnızca görüntüleri paylaşmaktan ibaret olmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin tespitine göre Türk bayraklarını çöp konteynerine atan kişi de Y.T.'ydi. Şüphelinin daha sonra aynı bayrakları çöpten çıkararak kendisini olaya tepki gösteren kişi gibi gösterdiği belirlendi.
ÖNCE ÇÖPE ATTI, SONRA TEPKİ GÖSTERDİ
Y.T.'nin bayrakları konteynerden çıkardığı sırada "Vatan hainleri bayrak atmışlar" ifadelerini kullanarak görüntü çekmesi ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.
İKİ AYRI SUÇTAN İŞLEM
Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.
Y.T.'nin ayrıca daha önce kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp, 'Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar' şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen Yasin Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türk, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.