30 yıllık sır perdesi aralandı: Karısını öldürüp suçu ölmüş babasına attı!
Artvin'in Şavşat ilçesinde 30 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği JASAT ekiplerinin operasyonuyla ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kadının eşi Zeki Bilgin suçu ölmüş kayınpederine atarken, Zeki Bilgin'in kardeşinin "Ağabeyim yengemi sopayla döverek öldürdü" itirafı ve ormanlık alanda bulunan kemik parçaları gerçeği ortaya çıkardı.
Artvin'de 30 yıl önce kaybolan Nigar Bilgin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi Zeki Bilgin, suçu talihsiz kadının ölmüş babasının üzerine attı. Kardeşi ise ifadesinde, "Yengemi, ağabeyim sopayla döverek öldürdü" dedi.
CİNAYET 30 YIL SONRA AYDINLATILDI
Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin, yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu. O dönem eşinin çevresine, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" dediği öğrenilen Zeki Bilgin, yıllar boyunca eşinin kaybolmasıyla ilgili herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadı.
Aradan geçen yıllara rağmen Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemi için başvurmaması üzerine durum yeniden mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Bilgin'in son 30 yılda herhangi bir dijital izine de rastlanmadı.
Dosyayı devralan JASAT ekipleri, kayıp kadının akıbetini araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Nigar Bilgin'in kaybolduğu dönemde eşiyle sık sık tartıştığı ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı yönünde bilgilere ulaşıldı.
20 YILDIR MAĞARADA TEK BAŞINA YAŞIYORDU
Şüphelerin yoğunlaştığı Zeki Bilgin'in, Nigar'ın kaybolmasının ardından köylülere "Beni terk edip babasına gitti" dediği ancak geçen 30 yıllık süreçte eşinin bulunması için herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Zeki Bilgin'in yaklaşık 20 yıldır köy yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığını da tespit etti.
Bu ayrıntı soruşturmadaki şüpheleri daha da artırdı. JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda Zeki Bilgin gözaltına alındı.
KAN DONDURAN İFADE
Zeki Bilgin'in jandarmadaki ifadesinde, eşinin babasının evine gittiğini, kendisinin de onu almak için kayınpederinin evine gittiğini söylediği öğrenildi.
Bilgin'in ifadesinde, "Eşimi almak için kayınpederimin evine gittim. Eşimin babasının onu dövdüğünü gördüm. Eşimi zorla alıp kendi evime getirdim. Babası onu bayağı dövmüştü. Eve geldiğimizde eşim bayıldı sandım. Bir süre sonra nefes almadığını fark ettim" dediği belirtildi.
Zeki Bilgin'in devamında ise eşinin öldüğünü fark ettikten sonra cesedini kırsal alanda bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bilgin'in, "Eşimi ben öldürmedim, babası onu dövdü. Sonra benim evde öldü. Ben de onu gömdüm" şeklinde ifade verdiği belirtildi.
KARDEŞİ İTİRAF ETTİ
Soruşturma kapsamında Zeki Bilgin'in kardeşlerinin de ifadelerine başvuruldu.
Kardeşi M.B.'nin ifadesinde, abisi Zeki Bilgin'in eşini sopayla döverek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İfadeler arasındaki çelişkileri de değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti.
MAĞARA YAKINLARINDA KEMİKLER BULUNDU
Nöbetçi Cumhuriyet savcısının gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme işlemi sırasında, Zeki Bilgin'in tarif ettiği bölgede arama yapıldı.
Ormanlık alandaki mağara yakınında yapılan çalışmalarda, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı.
Bulunan materyaller, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 65 yaşındaki Zeki Bilgin, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Mahkemede de ifade veren Bilgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi.JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla 30 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.