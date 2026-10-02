Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin, yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu. O dönem eşinin çevresine, " Nigar beni terk edip babasının evine gitti " dediği öğrenilen Zeki Bilgin, yıllar boyunca eşinin kaybolmasıyla ilgili herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadı.

Nigar Bilgin yaklaşık 30 yıl önce kayboldu.

Aradan geçen yıllara rağmen Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemi için başvurmaması üzerine durum yeniden mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Bilgin'in son 30 yılda herhangi bir dijital izine de rastlanmadı.

Dosyayı devralan JASAT ekipleri, kayıp kadının akıbetini araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Nigar Bilgin'in kaybolduğu dönemde eşiyle sık sık tartıştığı ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

20 YILDIR MAĞARADA TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Şüphelerin yoğunlaştığı Zeki Bilgin'in, Nigar'ın kaybolmasının ardından köylülere "Beni terk edip babasına gitti" dediği ancak geçen 30 yıllık süreçte eşinin bulunması için herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı belirlendi.