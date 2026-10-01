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Düzce’de kimyasal madde yüklü TIR devrildi! İstanbul yönünde kritik önlem

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda kimyasal madde yüklü TIR'ın devrilmesi paniğe neden oldu. Mazot sızıntısı ve kimyasal madde riski nedeniyle İstanbul istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Araçlar D-100 karayoluna yönlendirilirken kazada TIR sürücüsü hafif yaralandı.

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Düzce’de kimyasal madde yüklü TIR devrildi! İstanbul yönünde kritik önlem

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda kimyasal madde yüklü TIR'ın devrilmesi paniğe neden oldu. Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde saat 22.30 sıralarında Gölyaka Gişeler köprüsü altında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kimyasal variller taşıyan ve Ankara istikametine giden A.F.T. idaresindeki 41 NF 338 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TIR, refüje girerek devrilirken çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.

Kaza anı (Foto: DHA)Kaza anı (Foto: DHA)

MAZOT SIZINTISI ALARMA GEÇİRDİ

TIR'dan mazot akması ve araçta kimyasal madde bulunması nedeniyle otoyol jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için tedbir amaçlı Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı

ARAÇLAR D-100'E YÖNLENDİRİLDİ

İstanbul istikametine giden araçlar Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirildi. Yönlendirme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafiğin TIR kaldırılana kadar D-100 karayoluna yönlendirileceği ve çalışmaların sabah saatlerini bulabileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldıKazayla ilgili inceleme başlatıldı

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada TIR sürücüsü A.F.T. hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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