Düzce’de kimyasal madde yüklü TIR devrildi! İstanbul yönünde kritik önlem
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda kimyasal madde yüklü TIR'ın devrilmesi paniğe neden oldu. Mazot sızıntısı ve kimyasal madde riski nedeniyle İstanbul istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Araçlar D-100 karayoluna yönlendirilirken kazada TIR sürücüsü hafif yaralandı.
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda kimyasal madde yüklü TIR'ın devrilmesi paniğe neden oldu. Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde saat 22.30 sıralarında Gölyaka Gişeler köprüsü altında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kimyasal variller taşıyan ve Ankara istikametine giden A.F.T. idaresindeki 41 NF 338 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
TIR, refüje girerek devrilirken çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.
MAZOT SIZINTISI ALARMA GEÇİRDİ
TIR'dan mazot akması ve araçta kimyasal madde bulunması nedeniyle otoyol jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için tedbir amaçlı Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
ARAÇLAR D-100'E YÖNLENDİRİLDİ
İstanbul istikametine giden araçlar Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirildi. Yönlendirme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafiğin TIR kaldırılana kadar D-100 karayoluna yönlendirileceği ve çalışmaların sabah saatlerini bulabileceği öğrenildi.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Kazada TIR sürücüsü A.F.T. hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.