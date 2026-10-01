Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Türkeri'nin Sözcü TV 'de program yaptığı öğrenildi.

Kullandığı otomobil ile Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yapan Deniz Türkeri'nin (45) alkollü olduğu belirlendi.

Şişli'yi birbirine katan alkollü sürücünün SÖZCÜ TV programcısı Deniz Türkeri olduğu öğrenildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Deniz Türkeri, otomobil ile kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkeri'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.