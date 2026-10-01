CANLI YAYIN
Geri

Yüksek promil fondaş! Polisten kaçan Deniz Türkeri kaza yaptı: SÖZCÜ'nün ekran yüzü çıktı

Beşiktaş’ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Alkollü olduğu belirlenen 45 yaşındaki Deniz Türkeri gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Türkeri'nin fondaş Sözcü TV'nin ekran yüzlerinden biri olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yüksek promil fondaş! Polisten kaçan Deniz Türkeri kaza yaptı: SÖZCÜ'nün ekran yüzü çıktı

Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçtı.

Kullandığı otomobil ile Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yapan Deniz Türkeri'nin (45) alkollü olduğu belirlendi.

Video Oynatma İkonu Kaçış anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Türkeri'nin Sözcü TV'de program yaptığı öğrenildi.

Şişli'yi birbirine katan alkollü sürücünün SÖZCÜ TV programcısı Deniz Türkeri olduğu öğrenildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Şişli'yi birbirine katan alkollü sürücünün SÖZCÜ TV programcısı Deniz Türkeri olduğu öğrenildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Deniz Türkeri, otomobil ile kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkeri'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve DHA)O anlar saniye saniye kameraya yansıdı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve DHA)

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kullandığı otomobilin, park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüksek promil fondaş! Polisten kaçan Deniz Türkeri kaza yaptı: SÖZCÜ'nün ekran yüzü çıktı-4 Yüksek promil fondaş! Polisten kaçan Deniz Türkeri kaza yaptı: SÖZCÜ'nün ekran yüzü çıktı-5 Yüksek promil fondaş! Polisten kaçan Deniz Türkeri kaza yaptı: SÖZCÜ'nün ekran yüzü çıktı-6
Getir Yaz Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte isim isim kazanan talihliler
SONRAKİ HABER

Getir yaz kampanyası çekiliş sonuçları

 Adım atacak yer yok! İki futbol sahası büyüklüğündeki o adada yüzlerce insan nasıl yaşıyor?
ÖNCEKİ HABER

Bu adada mezarlık yok!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler