Yüksek promil fondaş! Polisten kaçan Deniz Türkeri kaza yaptı: SÖZCÜ'nün ekran yüzü çıktı
Beşiktaş’ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Alkollü olduğu belirlenen 45 yaşındaki Deniz Türkeri gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Türkeri'nin fondaş Sözcü TV'nin ekran yüzlerinden biri olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçtı.
Kullandığı otomobil ile Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yapan Deniz Türkeri'nin (45) alkollü olduğu belirlendi.Kaçış anı kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Türkeri'nin Sözcü TV'de program yaptığı öğrenildi.
Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Deniz Türkeri, otomobil ile kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkeri'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kullandığı otomobilin, park halindeki araçlara çarptığı görüldü.