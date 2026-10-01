19. yüzyılda bölgedeki balıkçılar tarafından tamamen denizden toplanan mercanlar, taşlar ve balıkçı atıklarıyla inşa edilen ada, başlangıçta sadece fırtınalı gecelerde sığınılan geçici bir duraktı. Günümüzde ise yüzlerce insanın evlerini sırt sırta inşa ettiği, sokaklarında motorlu taşıtların ve hatta polisin olmadığı, kendine has kurallarla dönen devasa bir komüniteye ev sahipliği yapmaktadır.

Yüzlerce kişinin yaşadığı ada, dünyanın en yoğun yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

İKİ FUTBOL SAHASINA SIĞAN KALABALIK: ADANIN MİMARİ VE DEMOGRAFİK SIRRI

Adanın toplam yüz ölçümü sadece bir hektar civarındadır ve üzerinde yaklaşık 90 ila 100'den fazla ev bulunmaktadır. Boş arsa veya genişleme alanının kalmadığı adada, aileler büyüdükçe evlere dikey olarak ikinci veya üçüncü katlar çıkılmaktadır. Adadaki evlerin arka duvarı neredeyse komşunun ön kapısı olacak kadar iç içe ve bitişiktir. Nüfusun büyük çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluştururken, halkın neredeyse tamamı akrabalık bağlarıyla birbirine bağlıdır.

Adada evler birbirine çok yakın ve boş alan neredeyse yok. (Foto: Takvim foto arşivi)

TRAFİKSİZ, MOTORSUZ VE SUÇ ORANI SIFIR BİR YAŞAM

Santa Cruz del Islote'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, adada hiç araba, motosiklet veya bisiklet yolunun bulunmamasıdır. Dört ana sokağı bulunan bu mini adada her yere yürüyerek ya da teknelerle ulaşılır. Adada suç oranı neredeyse sıfırdır; resmi bir polis karakolu bulunmaz ve halk kendi arasındaki anlaşmazlıkları ada konseyi ve imece usulüyle çözer. Sokaklar gün boyunca oyun oynayan çocuklarla, İspanyolca rap dinleyen gençlerle ve kapı önlerinde sosyalleşen komşularla dolup taşar.

Adada otomobil ve motosiklet kullanılmıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

DIŞ DÜNYAYA BAĞIMLI AMA KENDİ İÇİNDE MUTLU BİR HAYAT

Yapay bir ada olmasından ötürü adanın kendi su kaynağı, kanalizasyon sistemi veya tarım arazisi yoktur. İçme suyu, gıda ve temel ihtiyaçlar düzenli olarak ana karadan teknelerle taşınır. Elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı güneş panelleriyle karşılanırken, ada sakinlerinin ana geçim kaynağı balıkçılık ve çevre adalardaki turizm tesisleridir. Adanın en ilginç detaylarından biri de kıyıda yer alan, ziyaretçilerin köpek balıkları ve vatozlarla yüzebildiği küçük koruma akvaryumudur.

İçme suyu ve temel ihtiyaçlar teknelerle adaya ulaştırılıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

ADANIN EN BÜYÜK SIRRI: "MEZARI OLMAYAN ADA"

Santa Cruz del Islote'de yaşayanların ömrü genellikle bu dikey ve kalabalık mahallede geçer. Adanın sınırları içinde toprak veya genişleme alanı kalmadığı için adada mezarlık bulunmamaktadır. Bir ada sakini hayatını kaybettiğinde, cenazesi defnedilmek üzere komşu adalara veya ana karaya taşınır. Buna rağmen ada halkı, modern dünyanın karmaşasından uzak, denizin ortasındaki bu komünal ve dayanışma dolu hayattan son derece memnundur.

Kaynaklar:

Amusing Planet - Santa Cruz Del Islote: A Crowded Utopia

Kike Calvo Blog - Life in the Most Crowded Island in the World

Abercrombie & Kent - 5 Things You Didn't Know About Santa Cruz del Islote, Colombia