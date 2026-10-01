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Migros’tan Ülker Çikolata Kaplamalı Alanlar Kazandı! Çekiliş sonuçları açıklandı

Migros’tan Ülker Çikolata Kaplamalı Alanlar Kazandı! kampanyasının 29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. 619.039 kişinin katıldığı çekilişte Dyson Purifier Cool Hava Temizleyici, Ninja CREAMi dondurma makinesi ve Ray-Ban Meta Wayfarer akıllı gözlük kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. İşte isim isim kazananlar...

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Migros’tan Ülker Çikolata Kaplamalı Alanlar Kazandı! Çekiliş sonuçları açıklandı

Migros'tan Ülker Çikolata Kaplamalı Alanlar Kazandı! kampanyasının 29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Dyson Purifier Cool Hava Temizleyici OC2 De-Nox, Ninja CREAMi 13-in-1 Soft Serve Dondurma Makinesi ve Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 Akıllı Gözlük kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 15 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 30 Ekim 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Asil TalihlilerYedek Talihliler
Dyson Purifier Cool Hava Temizleyici OC2 De-Nox
Emrullah ÜstünsoyÖzkan Gözoğlu
Sercan AkdemirŞerif Sıtkı Esendal
Gonca VeziroğluNazmiye Güngörtekin
Fidan OkAli Rıza Aktaş
Orhan ŞentürkUğur Karnak
Ninja Dondurma Makinesi (Swirl by CREAMi 13-in-1 Soft Serve)
Elif GündoğduDilek Kürkçü
Oğuz PüşgüllüSerkan Sezer
Halil AslanerKübra Çizmeci
Volkan Güner - İstanbulSelma Çakı
Nurten KuntluFurkan Selçuk
Ülfet Badur - İzmirHasan Önder
Hazal Gülendam Bülbülİpek İlhan
Gülnur AgcaMelih Doğan
Hilal AkarSeval Tayşun
Ferda VeyisZehra Halil
Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 Akıllı Gözlük
Nizam SuzerSıla Okumuş
Mukaddes DemirCanan Gulcu
Metin BaştaşEmine Kaya - Ankara
Uğur BozkurtAynur Fidan
Didem İnan ŞahinÖmer Aldemir
Halit ÜnerSezer Keçeli
Seval AvcıYalçın Yıldırım
Mehmet ErsoyYılmaz Bayılan
Bilal DağZübeyde Korkmaz
Recai Yavuz - AnkaraAli Totuk
Özcan ŞenaryaKadir Çelik - Ankara
Levent CanatanSelem Kapucu
Nesrin BeldekBüşra Günez
Mustafa ÖztürkAzmiye Karabey
Recep OkurŞaziye Nihal Tortum


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.07.2026 tarih ve E-58259698-255.01.02-93233 sayılı izni, MPİ'nin 23.09.2026 tarih E97433 değişiklik yazısı ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 23.07.2026 (Saat 10.00) – 15.09.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Ülker Çikolata Kaplamalı kampanyasında 619.039 katılım bulunmaktadır. 29.09.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 5 kişi Dyson Prufier Cool Hava Temizleyici OC2 De Nox, 10 kişi Ninja Dondurma Makinesi (Swirl by CREAMi 13 in-1 Soft Serve), 15 kişi Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 Akıllı Gözlük kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 15.10.2026, yedek talihlilerin en geç 30.10.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 06.11.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

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