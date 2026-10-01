Migros'tan Ülker Çikolata Kaplamalı Alanlar Kazandı! kampanyasının 29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Dyson Purifier Cool Hava Temizleyici OC2 De-Nox, Ninja CREAMi 13-in-1 Soft Serve Dondurma Makinesi ve Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 Akıllı Gözlük kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 15 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 30 Ekim 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Asil Talihliler Yedek Talihliler Dyson Purifier Cool Hava Temizleyici OC2 De-Nox Emrullah Üstünsoy Özkan Gözoğlu Sercan Akdemir Şerif Sıtkı Esendal Gonca Veziroğlu Nazmiye Güngörtekin Fidan Ok Ali Rıza Aktaş Orhan Şentürk Uğur Karnak Ninja Dondurma Makinesi (Swirl by CREAMi 13-in-1 Soft Serve) Elif Gündoğdu Dilek Kürkçü Oğuz Püşgüllü Serkan Sezer Halil Aslaner Kübra Çizmeci Volkan Güner - İstanbul Selma Çakı Nurten Kuntlu Furkan Selçuk Ülfet Badur - İzmir Hasan Önder Hazal Gülendam Bülbül İpek İlhan Gülnur Agca Melih Doğan Hilal Akar Seval Tayşun Ferda Veyis Zehra Halil Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 Akıllı Gözlük Nizam Suzer Sıla Okumuş Mukaddes Demir Canan Gulcu Metin Baştaş Emine Kaya - Ankara Uğur Bozkurt Aynur Fidan Didem İnan Şahin Ömer Aldemir Halit Üner Sezer Keçeli Seval Avcı Yalçın Yıldırım Mehmet Ersoy Yılmaz Bayılan Bilal Dağ Zübeyde Korkmaz Recai Yavuz - Ankara Ali Totuk Özcan Şenarya Kadir Çelik - Ankara Levent Canatan Selem Kapucu Nesrin Beldek Büşra Günez Mustafa Öztürk Azmiye Karabey Recep Okur Şaziye Nihal Tortum



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.07.2026 tarih ve E-58259698-255.01.02-93233 sayılı izni, MPİ'nin 23.09.2026 tarih E97433 değişiklik yazısı ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 23.07.2026 (Saat 10.00) – 15.09.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Ülker Çikolata Kaplamalı kampanyasında 619.039 katılım bulunmaktadır. 29.09.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 5 kişi Dyson Prufier Cool Hava Temizleyici OC2 De Nox, 10 kişi Ninja Dondurma Makinesi (Swirl by CREAMi 13 in-1 Soft Serve), 15 kişi Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 Akıllı Gözlük kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 15.10.2026, yedek talihlilerin en geç 30.10.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 06.11.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.