İstanbul'da cezaevindeki 2 müvekkiline uyuşturucu veren avukat 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümit Ö., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın suçu zincirleme şekilde işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul’da cezaevindeki iki müvekkiline uyuşturucu verdiği iddia edilen avukat Ümit Ö. 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. (Foto: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık avukatın cezaevinde bir müvekkiliyle yaptığı görüşmede, içinde 100 lira paranın da bulunduğu uyuşturucu maddeyi verdiği ve uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen akabinde hükümlünün üzerinden çıktığı belirtildi. İddianamede sanığın başka hükümlülere de uyuşturucu madde temin ettiğinden dolayı soruşturmalarının devam ettiği aktarılarak, 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 2 AYRI OLAYDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ İlk olay 20 Ocak 2025'te Maltepe 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandı. Ümit Ö., hükümlü müvekkiliyle görüşmesi sırasında ajandasını açtı. Hükümlünün, ajandada sanık tarafından gösterilen maddeyi alarak çorabına koyduğu belirlendi. Görüşmenin ardından yapılan aramada hükümlünün çorabında 0,05 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu emdirildiği belirlenen bir peçete ele geçirildi.