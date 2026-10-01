Midas Eylül 1. Dönem kampanyasının 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple MacBook Air 13" M5 Çip ve iPad Air 11" 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 16 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 31 Ekim 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Talihli Türü Bilgi Ödül Apple MacBook Air 13" – M5 Çip Asil Talihlisi Sümeyye Eşkikara / İstanbul Yedek Talihlisi Kaan Yavuz / İstanbul Ödül iPad Air 11" 256 GB Asil Talihlileri Serkan Esirgeme / Konya – Mert Kırkağaç / Antwerp Yedek Talihlileri 1-) Edip Akpınar / Adana

2-) Burcu Sümer Karten / İzmir

Bu kampanya MPİ'nin 24.08.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-95647 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 25.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 8.348 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 16.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 31.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adres ine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmekte dir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.