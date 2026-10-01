İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı: İşte köprüler ve ana arterlerde son durum
İstanbul'da trafik yoğunluğu %81'e çıktı. Yağışın ve işten çıkış saatinin de denk gelmesiyle kent genelinde trafik adeta durdu. D-100, TEM, FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar güçlükle ilerliyor. Toplu taşımada da yoğunluk hâkim.
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e yükselirken, Avrupa Yakası'nda bu oran yüzde 83 olarak ölçüldü. İşte köprüler, TEM ve D-100'deki son durum...
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E YÜKSELDİ
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava, iş çıkış saatiyle birleşince ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak kayıtlara geçti.
Yaka bazlı verilerde ise yoğunluk oranı Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 seviyelerine çıktı.
ANADOLU YAKASI TRAFİK DURUMU: KÖPRÜLER VE D-100 KİLİT
Anadolu Yakası'nda ulaşımın ana damarlarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor:
- Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü: Avrupa-Anadolu yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu.
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar trafik kilitlenmiş durumda.
- D-100 Kara Yolu: Kadıköy-Ataşehir ile Ataşehir-Sultanbeyli arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
- TEM Otoyolu: Kavacık mevkisinden Kadıköy istikametine doğru ulaşım ağır aksak ilerliyor.
AVRUPA YAKASI TRAFİK DURUMU: D-100 VE TEM'DE SON DURUM
- Avrupa Yakası'nda kentin pek çok noktasında sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalıyor:
- D-100 Kara Yolu: Çağlayan, Mecidiyeköy, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ hatlarında trafik durma noktasına geldi. Ankara yönünde Haliç'ten Zeytinburnu'na, Edirne yönünde ise Merter'den Küçükçekmece'ye kadar yoğunluk sürüyor.
- TEM Otoyolu: Hasdal, Seyrantepe ve Firuzköy mevkilerinde araçlar güçlükle ilerlerken, Okmeydanı-TEM bağlantı yolunda da kuyruklar uzadı.
- Sahil Hatları ve Bağlantı Yolları: Karaköy-Beşiktaş sahil yolu, Dolmabahçe çevresi, Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ve Levent-TEM bağlantı yollarında geçişler yavaş sağlatılıyor.
TOPLU TAŞIMADA İŞ ÇIKIŞI YOĞUNLUĞU
Trafiğin yanı sıra toplu taşıma hatlarında da büyük bir kalabalık hakim. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.
KÖPRÜ GEÇİŞLERİ VE YAKA GEÇİŞ ALTERNATİFLERİ
- Marmaray & Toplu Taşıma Transferi: Kara yolunda saatlerce beklemek yerine aracınızı metro/Marmaray aktarma otoparklarına (İSPARK) bırakarak tüp geçitle karşıya geçmek en hızlı seçenektir.
- Avrasya Tüneli: D-100 ve köprü girişlerindeki tıkanıklığa kıyasla güney aksında (Kazlıçeşme - Göztepe) daha akıcı bir geçiş sağlar.
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) & Kuzey Marmara Otoyolu: Şehir içi trafiğine girmeden transit geçiş yapacak sürücüler için TEM ve FSM'deki dur kalk trafiğine göre mesafe uzun olsa da süre bazında ciddi avantaj sağlar.
AVRUPA YAKASI İÇİ ALTERNATİFLER
- D-100 (E-5) Yerine: Çağlayan-Mecidiyeköy-Cevizlibağ aksında kilitlenme varsa, Piyalepaşa Bulvarı, Kağıthane Cender Yolu veya Kuzey Marmara bağlantı yolları tercih edilebilir.
- Sahil Yolu Yerine: Beşiktaş-Karaköy sahil hattı tıkalı olduğundan Dolmabahçe Tüneli - Bomonti - Piyalepaşa tünel hatları kullanılabilir.
ANADOLU YAKASI İÇİ ALTERNATİFLER
- D-100 (Kadıköy - Kartal) Yerine: Şile Otoyolu bağlantıları ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları (Paşaköy / Samandıra gişeleri) tercih edilerek ana arter trafiği by-pass edilebilir.
- Minibüs Caddesi (Fahrettin Kerim Gökay) / Bağdat Caddesi: D-100 Ataşehir-Kadıköy hattı kilitken sahil ve ara arterler nispeten daha yavaş da olsa sürekli akar durumda kalabilmektedir.