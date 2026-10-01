Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava şartları Çanakkale'de deniz ulaşımını aksattı. GESTAŞ, yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin çoğunun iptal edildiğini duyurarak yapılacak kısıtlı seferleri açıkladı.
Çanakkale'de olumsuz hava şartları ulaşımı vurdu. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında çok sayıda sefer iptal edildi.
ÇANAKKALE'DE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEFERLERİ VURDU
Ege Denizi'nin kuzey kesiminde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve fırtına, Çanakkale'de deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan çok sayıda feribot seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.
GESTAŞ'TAN YAPILACAK SEFERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanacak aksamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, tarifede yer alan diğer tüm planlı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, yarın sadece şu seferlerin gerçekleştirilebileceği bildirildi:
Kabatepe - Gökçeada Hattı:
- Kabatepe'den: Saat 17.00
- Gökçeada'dan: Saat 08.00
Geyikli - Bozcaada Hattı:
- Geyikli'den: Saat 10.00 ve 19.00
- Bozcaada'dan: Saat 09.00 ve 18.00
DİĞER TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ
GESTAŞ tarafından yapılan duyurunun devamında, her iki hatta da günlük tarifede yer alan diğer tüm planlı feribot seferlerinin fırtına ve olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği kaydedildi. Yetkililer, seyahat edecek vatandaşların güncel sefer durumlarını takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.