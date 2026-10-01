DİĞER TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

GESTAŞ tarafından yapılan duyurunun devamında, her iki hatta da günlük tarifede yer alan diğer tüm planlı feribot seferlerinin fırtına ve olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği kaydedildi. Yetkililer, seyahat edecek vatandaşların güncel sefer durumlarını takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.