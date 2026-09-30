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Gece yarısı nefes kesen takip! Polisten kaçan alkollü sürücü Şişli’de kaza yaptı

Beşiktaş’ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Alkollü olduğu belirlenen 45 yaşındaki D.T. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gece yarısı nefes kesen takip! Polisten kaçan alkollü sürücü Şişli’de kaza yaptı

Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçtı. Kullandığı otomobil ile Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yapan D.T.'nin (45) alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Oynatma İkonu Kaçış anı kamerada

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan D.T., otomobil ile kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde D.T.'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve DHA)O anlar saniye saniye kameraya yansıdı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve DHA)

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kullandığı otomobilin, park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

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Simla Öğütcü
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