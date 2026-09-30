Tekirdağ’da içinde 4 yaşındaki çocuk bulunan otomobili kaçıran şüpheli, yayaya ve iki araca çarpıp yakalandı
Tekirdağ’da 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobili kaçıran E.G., kaçış sırasında önce yayaya, ardından iki araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, otomobildeki çocuk ailesine teslim edildi.
Tekirdağ'da 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobili kaçıran E.G., kaçış sırasında önce yayaya, ardından iki araca çarptı. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
TORUNUNU OTOMOBİLE BİNDİRİRKEN MÜDAHALE ETTİ
Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıkan bir kişi, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirmek istediği sırada E.G.'nin müdahalesiyle yere düştü.
E.G., içerisinde 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobili alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Kaçış sırasında yol kenarındaki bir yayaya çarpan şüpheli, yoluna devam etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAÇIŞ SIRASINDA İKİ ARACA ÇARPTI
Polis ekipleri, otomobili kaçıran E.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, çevre yolunda polis ekiplerinin takibi sırasında önce O.Y. yönetimindeki hafif ticari araca, ardından Ş.K. yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpışmaların ardından otomobil dururken, iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.G.'nin kaçırdığı otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise ailesine teslim edildi.
Olayda yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, E.G. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.