Tekirdağ 'da 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobili kaçıran E.G., kaçış sırasında önce yayaya, ardından iki araca çarptı. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da, içerisinde 4 yaşında çocuk bulunan otomobili kaçırıp yayaya ve iki araca çarpan E.G., polisin takibi sonucu yakalandı. (Fotoğraflar: DHA)

TORUNUNU OTOMOBİLE BİNDİRİRKEN MÜDAHALE ETTİ

Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıkan bir kişi, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirmek istediği sırada E.G.'nin müdahalesiyle yere düştü.