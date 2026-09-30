Musa Çelik'i katleden Şükrü Akçay sosyal medya fenomeni olmaya çalışırken Adana'da yakalandı!
Mardin'de çoban Musa Çelik'in öldürülmesine ilişkin davada 12,5 yıl hapis cezası Yargıtayca onanan firari Şükrü Akçay, Adana'da yakalandı. Sosyal medyada farklı isimle videolar çektiği tespit edilen cinayet sanığı saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şükrü Akçay tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde 2021 yılında çoban Musa Çelik'in uzun namlulu silahla öldürülmesine ilişkin davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan eski güvenlik korucubaşı Şükrü Akçay (50), Adana'da saklandığı adreste polis ekiplerince yakalandı. Sosyal medyada farklı bir isimle içerik üreterek fenomen olmaya çalıştığı tespit edilen Akçay, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sosyal medya ünlüsü olmak isterken yakalandı!
ALACAK KAVGASI KANLI BİTTİ
Olay, 21 Kasım 2021 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çamyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan husumet, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında çobanlık yapan Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak hayatını kaybetti.
Cinayet sonrası jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, tanık beyanlarından yola çıkılarak dönemin güvenlik korucubaşı Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
12,5 YIL HAPİS CEZASI
Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Yargılama sonucunda sanıklardan M.A. beraat ederken, Veysi Akçay'a "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ana sanık Şükrü Akçay ise "Kasten öldürme" suçundan 12,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Akçay hakkındaki 12,5 yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından incelenerek onandı.
SOSYAL MEDYA DETAYI VE ŞAFAK OPERASYONU
Cezasının onanmasının ardından aranan Akçay'ın, sosyal medyada tanınmak amacıyla farklı bir isim kullanarak videolar çektiği ve paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari sanığın Adana'da bulunduğunu tespit etti. Kent genelinde fiziki takip başlatan cinayet dedektifleri, Akçay'ın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini saptadı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Akçay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve ardından cezaevine teslim edildi.