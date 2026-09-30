Mardin'in Midyat ilçesinde 2021 yılında çoban Musa Çelik'in uzun namlulu silahla öldürülmesine ilişkin davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan eski güvenlik korucubaşı Şükrü Akçay (50), Adana'da saklandığı adreste polis ekiplerince yakalandı. Sosyal medyada farklı bir isimle içerik üreterek fenomen olmaya çalıştığı tespit edilen Akçay, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya ünlüsü olmak isterken yakalandı! ALACAK KAVGASI KANLI BİTTİ

Olay, 21 Kasım 2021 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çamyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan husumet, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında çobanlık yapan Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak hayatını kaybetti.

Şükrü Akçay, Adana'da saklandığı adreste yakalandı (Foto: DHA) Cinayet sonrası jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, tanık beyanlarından yola çıkılarak dönemin güvenlik korucubaşı Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12,5 YIL HAPİS CEZASI

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Yargılama sonucunda sanıklardan M.A. beraat ederken, Veysi Akçay'a "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ana sanık Şükrü Akçay ise "Kasten öldürme" suçundan 12,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.