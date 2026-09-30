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Edirne'de alkollü sürücü dehşeti! Otomobil metrelerce takla atıp refüje devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Edirne-Havsa karayolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre sürüklenen ve hurdaya dönen otomobildeki alkollü sürücü ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kadın yolcu da hastaneye kaldırıldı.

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Edirne'de alkollü sürücü dehşeti! Otomobil metrelerce takla atıp refüje devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Edirne-Havsa karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, metrelerce savrularak takla attı. Yaklaşık 80 metre sürüklenip orta refüje devrilen araçta alkollü olduğu tespit edilen sürücü ağır yaralanırken, yanındaki 2 kadın yolcu da yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI ARAÇ KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇARPTI, HURDAYA DÖNDÜ
Kaza, Edirne-Havsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 22 HY 882 plakalı otomobil Edirne istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Video Oynatma İkonu Edirne'de feci kaza: 80 metre sürüklendi!

Alkollü sürücünün kullandığı araç 80 metre sürüklenip orta refüje devrildi.Alkollü sürücünün kullandığı araç 80 metre sürüklenip orta refüje devrildi.

Yaklaşık 80 metre savrulan otomobil, çok sayıda takla attıktan sonra orta refüjde durabildi. Refüje şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü ve yolcuların otomobilden fırladığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kazada ağır yaralanan sürücü Hasan Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (Foto: İHA)Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (Foto: İHA)

Otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.M. ve T.V. de sağlık ekiplerince yaralı olarak hastaneye sevk edildi.


Öte yandan sürücünün alkollü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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