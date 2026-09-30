Hatice Akbaş, "Salah'ın reklam filminin ardından çok fazla telefon geldi. Mısır halkı beni daha çok tanıdı. Adım attığımda herkes fotoğraf çektirmek istedi. Çok güzel insanlardı." dedi.

Salah videosuyla ünlenen Hatice Nine Mısır'da.

Hatice nine ayrıca, "Salah'a oğlum gel kuymak yapacağım dedim ama gelemedi. Evimin balkonunda onunla kuymak yemek istiyorum" diye konuştu.