Salah'la reklam filmi çeken fenomen Hatice Akbaş Mısır'da! Sırada dizi setleri var
Trabzon Sürmene'de keşanıyla tanınan ve Muhammed Salah'ın transfer videosundaki performansıyla büyük beğeni toplayan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, uçak iptali nedeniyle ertelenen Mısır ve umre seyahatini eşiyle birlikte gerçekleştirdi. Kahire'de yoğun ilgi gören renkli ninenin şimdi ise Karadeniz dizilerinde başrol oynamak istediği belirtildi.
Trabzon Sürmene'deki Balıklı Mahallesi'nde keşanıyla tanınan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, Trabzonspor'a transfer olan dünya yıldızı Muhammed Salah için hazırlanan videoda sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
Bunun üzerine özel bir tur şirketi tarafından eşi Ali Akbaş (78) ile birlikte Mısır'a davet edilen Hatice Akbaş'ın (74) yolculuğu uçak iptali nedeniyle gerçekleşmedi.
Ertelemenin ardından yapılan yeni planlama kapsamında Akbaş ve eşi Mısır'a giderken, özel tur şirketi tarafından kendilerine umre ziyareti de hediye edildi.
DİZİLERDE ROL ALMAK İSTİYOR
Çift, Mısır programı kapsamında önce Suudi Arabistan'da umre ziyaretini gerçekleştirdi, ardından Kahire'ye geçti. Keşanıyla Mısır'da da dikkat çeken Akbaş, 4 günlük Kahire gezisi boyunca yoğun ilgiyle karşılandı.
Mısır ziyaretinin ardından Sürmene'ye dönen Akbaş'ın yeni hedefi ise Karadeniz'de çekilecek dizilerde rol almak. Renkli kişiliği ve performansıyla dikkat çeken Akbaş, bundan sonra Karadeniz'de çekilecek dizilerde başrol oynamak istediğini söyledi.
Hatice Akbaş, "Salah'ın reklam filminin ardından çok fazla telefon geldi. Mısır halkı beni daha çok tanıdı. Adım attığımda herkes fotoğraf çektirmek istedi. Çok güzel insanlardı." dedi.
Hatice nine ayrıca, "Salah'a oğlum gel kuymak yapacağım dedim ama gelemedi. Evimin balkonunda onunla kuymak yemek istiyorum" diye konuştu.