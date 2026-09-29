Osmaniye 'de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'yi tabancayla öldüren yeğeni tutuklandı.

Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğu bildirilmişti.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Bilgili (50), görev yaptığı okulun bahçesinde "şizofreni" tanısı bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin (41) silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Mehmet Bilgili toprağa verildi (Foto: İHA)

MEHMET ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ



Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrencileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilgili'nin cenazesinde gözyaşları sel oldu (Foto: DHA)

Kılınan cenaze namazının ardından Bilgili'nin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.