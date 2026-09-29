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Osmaniye'deki şizofren cani tutuklandı: Mehmet öğretmene acı veda

Osmaniye'de görevli olduğu Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yeğeni tarafından öldürülen edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili (50) toprağa verildi. Şizofreni tanısı bulunan 41 yaşındaki cani yeğen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Osmaniye'deki şizofren cani tutuklandı: Mehmet öğretmene acı veda

Osmaniye'de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'yi tabancayla öldüren yeğeni tutuklandı.

Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde dün, amcası Bilgili'yi öldürdükten sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E. Bilgili'nin işlemleri tamamlandı.

ŞİZOFREN CANİ KODESE

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öğretmen Mehmet Bilgili (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Öğretmen Mehmet Bilgili (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Bilgili (50), görev yaptığı okulun bahçesinde "şizofreni" tanısı bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin (41) silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğu bildirilmişti.

Mehmet Bilgili toprağa verildi (Foto: İHA)Mehmet Bilgili toprağa verildi (Foto: İHA)

MEHMET ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrencileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilgili'nin cenazesinde gözyaşları sel oldu (Foto: DHA)Bilgili'nin cenazesinde gözyaşları sel oldu (Foto: DHA)

Kılınan cenaze namazının ardından Bilgili'nin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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