Osmaniye'deki şizofren cani tutuklandı: Mehmet öğretmene acı veda
Osmaniye'de görevli olduğu Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yeğeni tarafından öldürülen edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili (50) toprağa verildi. Şizofreni tanısı bulunan 41 yaşındaki cani yeğen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'yi tabancayla öldüren yeğeni tutuklandı.
Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde dün, amcası Bilgili'yi öldürdükten sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E. Bilgili'nin işlemleri tamamlandı.
ŞİZOFREN CANİ KODESE
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Bilgili (50), görev yaptığı okulun bahçesinde "şizofreni" tanısı bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin (41) silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.
Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğu bildirilmişti.
MEHMET ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ
Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrencileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Bilgili'nin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.