İhbar üzerine eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kişiyi elleri ve ayakları bağlı, vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu halde kurtardı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, alıkonulan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişinin polis tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane 'de iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlık, 3 gün süren bir dehşet evine dönüştü. Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), bir evde elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak 3 gün boyunca darp edilerek işkence gördü.

Kağıthane'de 3 gün rehin tutulup darbedildiler, el ve ayakları koli bantlı 2 kişiyi polis kurtardı. (Fotoğraf: DHA)

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. iddiaya göre, alacak verecek meselesi sonucu çıkan anlaşmazlık nedeniyle bir eve götürüldü.

Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca evde alıkonuldu. Darbedilen Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'yi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu.

Ekipler tarafından kurtarılan 2 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, evde bulunan Zeki A. (28) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.