Otizmli çocuğu darbetmişti! Öğretmenden pes dedirten savunma: “Amacım ailesini mutlu etmekti”
Mersin’de “atipik otizm” tanısı bulunan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan S.P.C.’nin yargılandığı davada suçlamanın boyutu ağırlaştı. Cumhuriyet savcısı, çocuğa yönelik eylemlerin “işkence” suçu kapsamında değerlendirilmesini isterken mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "atipik otizm" tanısı bulunan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 21 Nisan'da tutuklanan sanık S.P.C., çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada mahkeme hakimi, bilirkişi raporunda sanığın Kuzey Yılmaz'a farklı tarihlerde şiddet uyguladığına ilişkin tespitlerin bulunduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, isnat edilen suçun vasfının değişebileceği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunun ardından sanık hakkında yeni bir iddianame hazırlandığı belirtildi.
Yeni iddianamede S.P.C.'nin çeşitli tarihlerde çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle "eziyet" suçundan cezalandırılması talep edilirken iki dava dosyasının birleştirildiği kaydedildi.
SANIKTAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA
Savunması alınan sanık S.P.C., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Otizmli çocuklarla çalışmanın daha yakın temas gerektirdiğini öne süren sanık, yaptığı müdahalelerin şiddet olarak değerlendirildiğini savundu.
S.P.C., şu ifadeleri kullandı:
"Eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmak çok üzücü. Otizmli çocuklarla çalışmak çok daha yakın temas istiyor. Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti.
Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım. Amacım çocuğu eğitmek, ailesini mutlu etmekti. Çocuğa bir şey öğretmeye çalıştığım için pişman oldum. Keşke çaba göstermeseydim. 5 aydır kimseye zarar vermediğimi anlatmaya çalışıyorum."
ANNEDEN SANIK SAVUNMASINA TEPKİ
Kuzey Yılmaz'ın annesi Sermin Yılmaz ise sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu savundu.
Sanığın çocuğuna yönelik davranışlarını eğitim yöntemi gibi göstermesine tepki gösteren anne Yılmaz, şöyle konuştu:
"Her şeye bir kılıf buluyor fakat çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu? Bunu anlamıyorum. Türk adaletine güveniyorum. Bundan sonra çocuklarımıza el uzatacak olanların mahkemeden çıkacak kararla çekinmesini umuyorum."
Kuzey'in babası Bahattin Yılmaz da sanığın cezalandırılmasını istedi.
SAVCIDAN "İŞKENCE" SUÇLAMASIYLA AĞIR CEZA TALEBİ
Duruşmanın en kritik gelişmesi ise cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasıyla yaşandı.
Savcı, yeni hazırlanan iddianame ile dava dosyasındaki delilleri birlikte değerlendirdi. Sanığın "sözleşmeli personel" olarak görev yaptığı kurum ve çalışma ortamında "kamu görevlisi" sıfatının bulunduğuna dikkat çekildi.
Mütalaada, mağdur çocuğa ısrarlı ve sistematik şekilde, insan onuruyla bağdaşmayacak biçimde şiddet uygulandığı gerekçesiyle sanığın eylemlerinin "katalog suç" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirildi.
Cumhuriyet savcısı, Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vermesini ve dosyanın "işkence" suçlaması kapsamında Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.
"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"
Savcının mütalaasının ardından son sözü sorulan sanık S.P.C., suçlamalar karşısında şaşkın olduğunu belirterek tahliyesini istedi.
Sanık, "Şaşkınlık içerisindeyim. Çocuklara nasıl yaklaştığımı Allah biliyor. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, dosyadaki delil ve ifadeleri değerlendirerek görevsizlik kararı verdi.
Mahkeme, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmederken sanık S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
ŞİDDET İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI
Mersin'de bir Otizm Aile Danışma Merkezinde 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz'a şiddet uyguladığı öne sürülen S.P.C., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
İddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Davanın seyrini değiştiren gelişme ise bilirkişi raporunun ardından yaşandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bilirkişi raporunda Kuzey Yılmaz'a farklı tarihlerde şiddet uygulandığına ilişkin tespitlerin bulunması ve sanığa isnat edilen suçun vasfının değişebileceği ihtimali üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bu gelişmenin ardından hazırlanan yeni iddianamede sanığın eylemlerinin "eziyet" suçu kapsamında değerlendirilmesi istendi. Cumhuriyet savcısının son mütalaasında ise suçlamanın bir kez daha ağırlaşarak "işkence" kapsamında ele alınması talep edildi.
Mahkemenin görevsizlik kararıyla birlikte dosya artık Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.