Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, isnat edilen suçun vasfının değişebileceği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunun ardından sanık hakkında yeni bir iddianame hazırlandığı belirtildi.

Otizmli çocuğa şiddette pes dedirten sözler (Foto: Takvim fotoğraf arşivinden alınmıştır.)

SANIKTAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Savunması alınan sanık S.P.C., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Otizmli çocuklarla çalışmanın daha yakın temas gerektirdiğini öne süren sanık, yaptığı müdahalelerin şiddet olarak değerlendirildiğini savundu.

S.P.C., şu ifadeleri kullandı:

"Eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmak çok üzücü. Otizmli çocuklarla çalışmak çok daha yakın temas istiyor. Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti.

Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım. Amacım çocuğu eğitmek, ailesini mutlu etmekti. Çocuğa bir şey öğretmeye çalıştığım için pişman oldum. Keşke çaba göstermeseydim. 5 aydır kimseye zarar vermediğimi anlatmaya çalışıyorum."