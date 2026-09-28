Burdur’da intihara kalkışan kişi kendini ihbar etti: "Polis gitmeden ben buradan gitmiyorum"
Burdur’da bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Y.A., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendi ihbarını yaptı. Hastaneye götürülmek istenen şahıs, polis ekiplerine “Polis gitmeden ben buradan gitmiyorum” diyerek ambulansa binmek için pazarlık yaptı. Tedavi altına alınan şahsın hastaneden kaçtığı öğrenildi.
Burdur'da intihara teşebbüs eden bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay, Yeni Mahalle Şehit Gültekin Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evde yalnız bulunan Y.A. isimli şahıs, bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Y.A., intihara teşebbüs ettiğini bildirerek yardım çağrısında bulundu.
ADRESE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, evde ilk müdahaleyi yaptıkları Y.A.'yı tedavi edilmek üzere ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürmek istedi.
Ancak hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınması sırasında Y.A. ile polis ekipleri arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
POLİS EKİPLERİYLE PAZARLIK YAPTI
Polis ekiplerine tepki gösteren Y.A., "Beni karakola götürüp ezecek misiniz?" diye sordu. Polis ekipleri ise şahsa karakola götürülmeyeceğini, sağlık ekipleri tarafından tedavi amacıyla hastaneye götürüleceğini söyledi.
Bunun üzerine Y.A., "Polis gitmeden ben buradan gitmiyorum" diyerek ambulansa binmek için polis ekipleriyle pazarlık yaptı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI, SONRA KAÇTI
Ekiplerin ikna çabalarının ardından ambulansa alınan Y.A., Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın, tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrılarak kaçtığı öğrenildi.