Burdur'da intihara teşebbüs eden bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay, Yeni Mahalle Şehit Gültekin Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde yalnız bulunan Y.A. isimli şahıs, bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Y.A., intihara teşebbüs ettiğini bildirerek yardım çağrısında bulundu.



ADRESE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, evde ilk müdahaleyi yaptıkları Y.A.'yı tedavi edilmek üzere ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürmek istedi.

Ancak hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınması sırasında Y.A. ile polis ekipleri arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.