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İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışlı hava trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. İBB Yol Haritası’na göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 69’a ulaştı. Anadolu Yakası’nda yüzde 89, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 58 olarak ölçülen yoğunluk, sürücülere zor anlar yaşattı.

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İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışlı hava trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğunu artırdı.

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'a ulaşırken Avrupa Yakası'nda yüzde 58 olarak kaydedildi. D-100 ve TEM başta olmak üzere birçok ana arterde araçlar ağır ilerlerken toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. (Fotoğraflar: AA ve DHA)Trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. (Fotoğraflar: AA ve DHA)

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arterlerde araçlar ağır ilerlerken toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 72'ye kadar çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.

D-100 kara yolunda birçok noktada araçlar güçlükle ilerledi. (Fotoğraflar: AA ve DHA)D-100 kara yolunda birçok noktada araçlar güçlükle ilerledi. (Fotoğraflar: AA ve DHA)

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti. Otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de araçlar ağır ilerledi.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik yoğunluğu etkili oldu.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. (Fotoğraflar: AA ve DHA)İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. (Fotoğraflar: AA ve DHA)

AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Mecidiyeköy'de yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu çift yönlü olarak etkili oldu. TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü mevkilerinde de araçlar ağır seyretti.

TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. (Fotoğraflar: AA ve DHA)TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. (Fotoğraflar: AA ve DHA)

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

İstanbul'da tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı. Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar, araçlara binebilmek için sıra bekledi.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade’de yolcular araçlara binmek için sıra bekledi. (Fotoğraflar: AA ve DHA)Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade’de yolcular araçlara binmek için sıra bekledi. (Fotoğraflar: AA ve DHA)

MAÇKA-TAŞKIŞLA TELEFERİK HATTINDA SEFERLER DURDURULDU

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nda seferler yapılamadı. (Fotoğraflar: AA ve DHA)Hava muhalefeti nedeniyle Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nda seferler yapılamadı. (Fotoğraflar: AA ve DHA)

Metro İstanbul'un açıklamasında, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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