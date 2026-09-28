İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışlı hava trafiği olumsuz etkiledi
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. İBB Yol Haritası’na göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 69’a ulaştı. Anadolu Yakası’nda yüzde 89, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 58 olarak ölçülen yoğunluk, sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğunu artırdı.
Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'a ulaşırken Avrupa Yakası'nda yüzde 58 olarak kaydedildi. D-100 ve TEM başta olmak üzere birçok ana arterde araçlar ağır ilerlerken toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arterlerde araçlar ağır ilerlerken toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 72'ye kadar çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.
ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ÇIKTI
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı.
TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti. Otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de araçlar ağır ilerledi.
Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik yoğunluğu etkili oldu.
AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Mecidiyeköy'de yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu çift yönlü olarak etkili oldu. TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü mevkilerinde de araçlar ağır seyretti.
TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU
İstanbul'da tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı. Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar, araçlara binebilmek için sıra bekledi.
MAÇKA-TAŞKIŞLA TELEFERİK HATTINDA SEFERLER DURDURULDU
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un açıklamasında, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." ifadesi kullanıldı.