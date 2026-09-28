Ekim ayının gökyüzü ajandası belli oldu: Bu tarihlere dikkat! Meteor yağmurları, Satürn ve Avcı Dolunayı listede
Ekim ayı, gece yıldızları izlemeyi sevenler için adeta bir gökyüzü şölenine sahne olacak. Ay boyunca peş peşe yaşanacak gök olayları arasında iki meteor yağmuru, Satürn’ün en dikkat çekici dönemlerinden biri, Mars ve Ay’ın yakın buluşması, Samanyolu’nun merkezinin gözlemlenebileceği karanlık geceler ve turuncu tonlara bürünebilen Avcı Dolunayı bulunuyor. Gökyüzüne bakmak için yalnızca doğru zamanı bilmek yeterli; ekim ayında geceler birbirinden çarpıcı manzaralar sunacak. İşte ekim ayında gökyüzü takvimi.
Ekim ayında iki meteor yağmurundan Satürn'ün halkalarına, Samanyolu'nun görkemli merkezinden turuncu tonlara bürünen Avcı Dolunayı'na kadar ay boyunca gece gökyüzünde izlenebilecek pek çok doğa olayı yaşanacak. Özellikle karanlık ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde gökyüzünü gözleyenler, çıplak gözle veya basit gözlem ekipmanlarıyla bu şölenin bazı bölümlerini takip edebilecek.
EKİM AYINDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Ekim ayı, gökyüzünü izlemeyi sevenler için birbirinden dikkat çekici olayları peş peşe getiriyor. İki meteor yağmurundan Satürn'ün halkalarına, Samanyolu'nun görkemli merkezinden turuncu tonlara bürünen Avcı Dolunayı'na kadar ay boyunca gece gökyüzünde izlenebilecek pek çok doğa olayı yaşanacak.
Ayın ilk önemli gökyüzü olayı 4 Ekim'de Satürn'ün karşı konuma gelmesiyle başlayacak. Dünya'ya en yakın konumlarından birine ulaşacak olan gezegen, bu tarihlerde daha parlak görünecek. Uygun bir teleskop veya güçlü dürbünle Satürn'ün ünlü halkalarını gözlemlemek mümkün olacak.
AY VE MARS AYNI GÖKYÜZÜNDE BULUŞACAK
5 Ekim sabahı ise gökyüzünde dikkat çekici bir buluşma yaşanacak. İnce hilal şeklindeki Ay ile turuncu görünümlü Mars, şafak öncesinde doğu ufkunda birbirine yakın konumda görülecek. Gökyüzü gözlemcileri, ikilinin yanı sıra ilerleyen saatlerde Jüpiter'i de görebilecek.
Ay'ın yakınlarında yer alan Arı Kovanı Yıldız Kümesi de uygun koşullarda gözlem için fırsat sunacak. Yaklaşık 600 ışık yılı uzaklıktaki küme, karanlık gökyüzünde çıplak gözle silik bir leke şeklinde seçilebilecek.
DRACONIDLER GÖKYÜZÜNÜ HAREKETLENDİRECEK
National Geographic'te yer alan habere göre 8-9 Ekim gecesi Draconid meteor yağmuru zirveye ulaşacak. Bu yıl meteor yağmurunun ince hilal Ay'ın bulunduğu daha karanlık gökyüzüne denk gelmesi, sönük meteorların fark edilmesini kolaylaştıracak.
Işık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerde saatte yaklaşık 10 meteor görmek mümkün olabilecek. Gözlem için gün batımından sonraki ilk birkaç saat öne çıkıyor.
SAMANYOLU'NUN KALBİ YENİDEN SAHNEDE
10 Ekim'deki yeni ay, Samanyolu'nun parlak merkezini gözlemlemek isteyenler için önemli bir gece olacak. Sonbahar döneminde galaksimizin merkez bölgesi, gece çöktükten sonra daha kolay görülebiliyor.
Şehir ışıklarından uzaklaşan gökyüzü meraklıları, milyonlarca yıldızın oluşturduğu Samanyolu kuşağını daha belirgin şekilde izleyebilecek. Fotoğraf tutkunları için de bu dönem dikkat çekici kareler yakalamak açısından elverişli olacak.
MERKÜR İÇİN KISA SÜRELİ FIRSAT
12 Ekim'de Merkür, Güneş'ten açısal olarak en uzak konumlarından biri olan en büyük doğu uzanımına ulaşacak. Bu nedenle gezegeni akşam saatlerinde batı ufkuna yakın bölgede bulmak daha kolay olacak.
Ancak Merkür'ü gözlemlemek için zamanlama büyük önem taşıyor. Güneş tamamen battıktan sonra, batı ufkunun açık olduğu bir noktadan bakılması gerekiyor.
ORIONIDLER GECENİN YILDIZLARINI ATEŞLEYECEK
Ekim ayının ikinci büyük meteor yağmuru olan Orionidler, 21-22 Ekim gecesi zirve yapacak. Karanlık gökyüzü koşullarında saatte 20'ye kadar meteor görülebilecek.
Hızlı ve parlak izleriyle tanınan Orionidler, şafak öncesindeki saatlerde daha iyi izlenebilecek. Ay'ın şafaktan birkaç saat önce batması da gözlem koşullarını destekleyecek.
AVCI DOLUNAYI GÖKYÜZÜNÜ TURUNCUYA BOYAYACAK
26 Ekim'de ise sıra yılın en dikkat çekici dolunaylarından birine gelecek. Avcı Dolunayı olarak bilinen ekim dolunayı, özellikle Ay'ın doğduğu ve battığı saatlerde etkileyici bir görüntü oluşturabilecek.
Ufka yakınken atmosferin etkisiyle Ay'ın turuncu ve kızılımsı tonlarda görünmesi mümkün olacak. Bu nedenle fotoğraf meraklıları için de dikkat çekici bir gökyüzü manzarası ortaya çıkacak.
PLEIADES YILDIZ KÜMESİ AY'IN ARKASINDA KALACAK
Ekim ayının son büyük gökyüzü olayı ise 27 Ekim'de gerçekleşecek. Ay, Pleiades olarak bilinen Yedi Kız Kardeş yıldız kümesinin önünden geçerek bazı yıldızları geçici olarak örtecek.
Ay'ın yıldız kümesine en yakın konumuna gece saatlerinde ulaşması bekleniyor. Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyanın geniş bir bölümünden bu yakınlaşmanın izlenebileceği belirtiliyor.
Böylece ekim ayı; meteor yağmurlarından gezegen gözlemlerine, yıldız kümelerinden dolunaya kadar gece gökyüzünde arka arkaya farklı manzaralar sunacak. Özellikle şehir ışıklarından uzak, açık ve bulutsuz bölgeler bu olayları izlemek için daha uygun olacak.