Bu yılki Hasat Ayı'nı özel kılan bir başka ayrıntı ise Satürn'ün de Ay'ın yakınında görülecek olması. Gün batımının ardından doğu gökyüzüne doğru bakıldığında Ay ve Satürn birlikte gözlemlenebilecek. Daha sönük olan Neptün'ü görmek isteyenlerin ise dürbün veya teleskop gibi optik ekipmanlardan yararlanması gerekecek.

Hasat Dolunayı Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek. (Foto: Yapay zeka)

HASAT AYI 26 EYLÜL'DE GÖKYÜZÜNDE

Sunday Guardian Live haberine göre Hasat Ayı, her yıl mutlaka eylül ayında meydana gelen bir dolunay anlamına gelmiyor. Bu isim, Kuzey Yarımküre'deki sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay için kullanılıyor.

2026 yılında sonbahar ekinoksu 22 Eylül'de gerçekleşirken, bu tarihe en yakın dolunay 26 Eylül'e denk geliyor.

Bu nedenle eylül ayındaki dolunay, 2026'nın Hasat Ayı olarak adlandırılıyor.

HASAT AYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

2026 Hasat Ayı Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Açık hava koşullarında Ay, çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek.

Özellikle gün batımının ardından Ay'ın doğu ufkunda yükselmeye başladığı saatler, gözlem açısından dikkat çekiyor.

Dolunay, Türkiye saatiyle 19.49’da gerçekleşecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

HASAT AYI NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?

Hasat Ayı adının geçmişi tarımsal faaliyetlere dayanıyor. Sonbahar ekinoksu çevresindeki dolunay döneminde Ay'ın birkaç gece boyunca gün batımından kısa süre sonra doğması, geçmişte çiftçilere akşam saatlerinde doğal ışık sağlıyordu.

Bu nedenle hasat döneminde çalışan insanlar açısından dolunayın sağladığı ek aydınlık önemli bir avantaj oluşturuyordu. Günümüzde ise Hasat Ayı, daha çok astronomi ve gökyüzü gözlemleri açısından dikkat çeken bir doğa olayı olarak takip ediliyor.

Eylül dolunayı bazı geleneklerde Mısır Ayı gibi farklı isimlerle de anılıyor. Ancak "Hasat Ayı" ifadesinin temelinde dolunayın sonbahar ekinoksuna olan yakınlığı bulunuyor.

Hasat Ayı’nın adı sonbahar ekinoksuyla bağlantılı. (Foto: Takvim foto arşivi)

2026 HASAT AYI SATÜRN'E YAKIN GÖRÜNECEK

Bu yılki gökyüzü olayının dikkat çeken ayrıntılarından biri de Ay ile Satürn'ün aynı bölgede görülmesi.

26 Eylül akşamında Ay ve Satürn, gün batımından sonra doğu gökyüzünde gözlemcilerin karşısına çıkacak. Satürn uygun gökyüzü koşullarında çıplak gözle seçilebilirken, Neptün çok daha sönük olduğu için onu gözlemlemek daha güçlü optik ekipman gerektirecek.

Bu nedenle açık ve geniş bir doğu ufku, hem Hasat Ayı'nı hem de yakınındaki gezegenleri gözlemlemek isteyenler için avantaj sağlayacak.

Ay’ın rengindeki değişim atmosferik etkilerden kaynaklanıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

HASAT AYI'NI İZLEMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Dolunayın tam olarak gerçekleştiği saati beklemek yerine yerel ay doğuşu zamanına odaklanmak daha etkileyici bir gözlem deneyimi sunabilir.

Ay ufka yakınken atmosferin etkisi nedeniyle normalden farklı renklerde görünebilir. Ay'ın sarı, turuncu hatta bazı koşullarda kırmızımsı görünmesi mümkün. Bu renk değişimi Ay'ın kendisinin renginin değişmesinden değil, ışığının Dünya atmosferinden geçerken farklı şekilde saçılmasından kaynaklanıyor.

Gökyüzü gözlemcileri için şu noktalar önem taşıyor:

Doğu ufkunun açık olduğu bir bölge tercih edilmeli.

Gün batımından kısa süre sonra gökyüzü takip edilmeye başlanmalı.

Şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzaklaşılmalı.

Ay'ı gözlemlemek için teleskop gerekmiyor.

Satürn'ü daha rahat incelemek için dürbün veya teleskop kullanılabilir.

Neptün'ü görmek isteyenlerin optik ekipmana ihtiyacı olacak.

Gözlem öncesinde yerel hava tahmini kontrol edilmeli.

HASAT AYI NEDEN HER YIL AYNI TARİHTE OLMUYOR?

Hasat Ayı'nın belirli bir takvim tarihine bağlı olmamasının nedeni, tanımının sonbahar ekinoksuna göre yapılması.

Bu nedenle bazı yıllarda Hasat Ayı eylül ayında, bazı yıllarda ise ekim ayında gerçekleşebiliyor. Örneğin 2025 yılında ekinoksa en yakın dolunay 7 Ekim'de gerçekleşti ve bu nedenle Hasat Ayı olarak adlandırıldı.

2026 yılında ise dolunay yeniden eylül ayına denk geliyor.

Eylül dolunayı bazı geleneklerde Mısır Ayı olarak da biliniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

2025, 2026 VE 2027 HASAT AYI TARİHLERİ

Hasat Ayı'nın son üç yıldaki tarihleri şöyle:

2025: 7 Ekim

2026: 26 Eylül

2027: 15 Eylül

2026'daki Hasat Ayı'nın ardından bir sonraki Hasat Ayı 15 Eylül 2027'de gerçekleşecek.

Ay'ın doğuş saati ve gökyüzündeki konumu ise gözlem yapılan yere ve yerel saat dilimine göre değişebileceğinden, gözlemcilerin kendi bölgelerindeki ay doğuş saatini ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

HASAT DOLUNAYI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK? Vogue dergisine göre 26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek dolunayın, astrolojik yorumlara göre Neptün ve Satürn etkisiyle belirsizliklerin ve gerçeklerin daha fazla sorgulanabileceği bir döneme işaret ettiği belirtiliyor. İdeallerin sınanabileceği bu süreçte aceleci kararlar yerine temkinli ve soğukkanlı hareket edilmesi önem kazanıyor. Aile, ev, yerleşim ve güvenlik konularında hassasiyet artarken, Uranüs ve Plüton etkileri yenilikçi fikirler ile toplumsal, bilimsel ve teknolojik değişimlerin öne çıkabileceğine işaret ediyor.