Vatandaşlar, Muhammed Salah'ın oturduğu taşın yanında bulunan tabela ve bankın yerinde olmadığını fark etti. (Fotoğraf: İHA)

Tabela ve bankın kim tarafından ve hangi gerekçeyle kaldırıldığı bilinmezken, yayla sakinleri tarafından hazırlanan "Salah Taşı" yazılı tabela bölgeye koyuldu. Bölge sakinleri ise kaldırılma işleminin sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından gerçekleşmiş olabileceğini, ancak bunun kesin nedeninin bilinmediğini ifade etti.



"BİR GECEDE ORTADAN KAYBOLDU"

Çorak Köyü Muhtarı Polat Yaşlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Muhammed Salah dünya yıldızı bir futbolcu. Taşın üzerinde oturur, taşı meşhur ettiği gibi yaylamızı da meşhur etmiş gibi görünüyor ama yaylamız zaten meşhur bir yayladır. Muhammed Salah geldi, taşın üzerinde oturdu. İnsanlar da İstanbul'dan, herhangi bir seyirci veya fanatik taraftar, "Salah Yaylası" diye bir levha yaptırdı. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların orada rahat fotoğraf çekilebilmesi için bir bank getirdi. Oraya konulunca sosyal medyada bir tepkiye neden oldu. Şu anda burada levha ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı. Dün akşam burada duman olduğunu, yakın arkadaşlarımız söylüyorlar. Dumanda birilerinin gelip aldığını söylüyorlar ama kim aldığını bilmiyoruz. Kaldırılmasının nedeni sosyal medyadaki tepkiler olabilir, belki de başka bir sebeptir, gerçeğini bilmiyoruz. Şu anda kalkmış durumda" dedi.

Yayla sakinleri, “Salah Taşı” yazılı tabelayı bölgeye koydu. (Fotoğraf: İHA)



Muhtar Polat Yaşlı, Salah'ın oturduğu taşın Gümüşhane sınırları içerisinde olduğunu da söyleyerek "Gördüğünüz toprak ve taş burada duruyor. "Muhammed Salah'ın taşı" denilebilir, bunda hiçbir zarar ve mahsur yoktur. İstersen "babamın taşı" de, sonuçta bir taşın sınır tartışmasına neden olma ihtimali yok. Çünkü buradan aşağı yaklaşık 6-7 kilometre, belki 1 kilometre daha Maçka yönüne doğru Gümüşhane toprağı, Çoraköy sınırları devam ediyor. Dolayısıyla burada sınır tartışması söz konusu değildir. Belki sosyal medyadaki tepkilerden dolayı böyle bir durum yaşandı. Hem Trabzon taraftarı, Trabzonlular hem de Gümüşhaneliler arasında, aslında iki şehir arasında çok güçlü akrabalık bağları var. Gümüşhane ve Trabzon'un birbirleriyle çok yoğun akrabalık ilişkileri bulunuyor. İki şehri kardeş olarak görüyoruz. Benim düşüncem, Muhammed Salah'ın taşı olduğu yerde kalmalı. Yanına da insanların kolay bulabilmesi için sadece "Salah Taşı" yazılabilir. Başka bir şey yok ve olmayacak da. Gözümüzle görmediğimiz için, oraya yakın olan insanlar da görmemişler. Onun için şu aşamada başka bir şey söyleyemeyeceğiz" diye konuştu.