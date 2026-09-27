11 yıllık sır çözüldü! JASAT, Meral Babacan cinayetini ayna çerçevesi detayıyla aydınlattı
Manisa’da 2015 yılında yol kenarında cesedi bulunan Meral Babacan’ın 11 yıldır faili meçhul kalan cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Olay yerinde bulunan bir otomobilin yan ayna çerçevesinden yola çıkan ekipler, KGYS kamera kayıtlarını inceleyerek olay günü aracı kullanan R.Ç.’yi tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Manisa'da 6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar-Manisa Karayolu üzerinde cesedi bulunan Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin faili meçhul dosya, JASAT ekiplerinin yeniden başlattığı çalışmalar sonucunda çözüldü. Olay yerinde bulunan ve yıllardır tek delil olarak değerlendirilen plastik parçanın bir otomobilin yan ayna çerçevesine ait olduğunun belirlenmesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi.11 yıllık cinayet ayna çerçevesiyle çözüldü!
Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, söz konusu parçanın ait olduğu marka ve model tespit edildi. Ekipler, olay gününe ait KGYS kamera kayıtlarını zaman ve mesafe ölçümleriyle inceleyerek cinayetin izini sürdü.
11 YILLIK CİNAYETTE AYNA ÇERÇEVESİ DETAYI
JASAT timleri, faili meçhul kalan Meral Babacan cinayeti dosyasını yeniden ele aldı. Olay yerinde bulunan plastik parçayı inceleyen uzman ekipler, bu parçanın belirli bir marka ve modele ait otomobilin yan ayna çerçevesi olduğunu tespit etti.
Soruşturmanın en önemli delili olan ayna çerçevesinden yola çıkan ekipler, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay günü bölgeden geçen araçların tespit edilmesi amacıyla KGYS kamera kayıtları mercek altına alındı.
KAMERA KAYITLARI SANİYE SANİYE İNCELENDİ
JASAT ekipleri, olay gününe ait KGYS görüntüleri üzerinde zaman ve mesafe ölçümleri yaparak kayıtları saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Meral Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü doğrulandı.
Ekipler, olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle birebir uyumlu bir aracın cinayetin işlendiği saatlerde bölgeden geçtiğini belirledi. Bu tespit, soruşturmanın şüpheli araca ve sürücüsüne yönelmesini sağladı.
ARACIN İZİ ŞANLIURFA'YA KADAR SÜRÜLDÜ
Ayna çerçevesinin ait olduğu aracın izini süren ekipler, otomobilin 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir vatandaşa satıldığını tespit etti. Aracın mevcut sahibiyle görüşen JASAT ekipleri, otomobilin yan aynasının geçmişte değiştirildiği bilgisini doğruladı.
Yapılan incelemeler sonucunda, olay tarihinde söz konusu aracı kullanan kişinin R.Ç. olduğu belirlendi. JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
JASAT, ESKİ DOSYALARI YENİDEN İNCELİYOR
Jandarma ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılması için geçmişe dönük dosyaları yeniden ele almaya devam ediyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçlar yeniden incelenirken, deliller ve teknik imkânlar doğrultusunda soruşturmalar sürdürülüyor.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, JASAT ekiplerinin faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele aldığı ve yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
BAKAN ÇİFTÇİ: HİÇBİR DOSYAYI, HİÇBİR İZİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Manisa'da 11 yıldır faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir dosyayı, hiçbir izi gözardı etmiyoruz!
Geçmişte faili meçhul kalan dosyaları yeniden açıp aydınlatırken, bugün işlenen suçların da peşini bırakmıyor; faillerini adalete teslim ediyoruz.
Kriminal kapasitemizin güçlendirilmesi ve geçmiş dosyaların yeniden ele alınması sayesinde, 11 yıldır faili meçhul kalan bir olay daha aydınlatıldı.
Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın özverili ve kararlı çalışmalarıyla, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ü aydınlatıldı.
Suçla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi; bu dosyanın aydınlatılmasında sabırla ve titizlikle çalışan JASAT Timlerimizi ve emeği geçen Jandarma personelimizi tebrik ediyorum."