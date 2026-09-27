Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, JASAT ekiplerinin faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele aldığı ve yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılması için geçmişe dönük dosyaları yeniden ele almaya devam ediyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçlar yeniden incelenirken, deliller ve teknik imkânlar doğrultusunda soruşturmalar sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımı

BAKAN ÇİFTÇİ: HİÇBİR DOSYAYI, HİÇBİR İZİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Manisa'da 11 yıldır faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir dosyayı, hiçbir izi gözardı etmiyoruz!



Geçmişte faili meçhul kalan dosyaları yeniden açıp aydınlatırken, bugün işlenen suçların da peşini bırakmıyor; faillerini adalete teslim ediyoruz.

Kriminal kapasitemizin güçlendirilmesi ve geçmiş dosyaların yeniden ele alınması sayesinde, 11 yıldır faili meçhul kalan bir olay daha aydınlatıldı.

Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın özverili ve kararlı çalışmalarıyla, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ü aydınlatıldı.

Suçla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi; bu dosyanın aydınlatılmasında sabırla ve titizlikle çalışan JASAT Timlerimizi ve emeği geçen Jandarma personelimizi tebrik ediyorum."

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