Adana'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan yolcu otobüsü alt geçidin duvarına çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüs alt geçit duvarına çarptı!

ÖNCE TABELA DİREĞİNE, ARDINDAN ALT GEÇİDE ÇARPTI

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsünün ismi öğrenilemeyen sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs, önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi.