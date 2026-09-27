Adana'da yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarptı: 11 yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 11 kişi yaralanırken araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan yolcu otobüsü alt geçidin duvarına çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otobüs alt geçit duvarına çarptı!
ÖNCE TABELA DİREĞİNE, ARDINDAN ALT GEÇİDE ÇARPTI
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsünün ismi öğrenilemeyen sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otobüs, önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ 2 SAAT SONRA KURTARILDI
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
35 YOLCUNUN BULUNDUĞU OTOBÜSTE 11 KİŞİ YARALANDI
Otobüste bulunan 35 yolcudan sürücüyle birlikte toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.