Çanakkale genelinde ve Kuzey Ege Denizi'nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Gökçeada ile karadaki Kabatepe Limanı arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., emniyet tedbirleri kapsamında yarınki (27 Eylül) bazı seferlerin yapılamayacağını bildirdi.

Gökçeada'ya giden feribotlardan bazılarının seferleri iptal edildi. (Fotoğraf: İHA)

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "27 Eylül Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00; Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.