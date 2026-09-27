Işık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerde saatte yaklaşık 10 meteor görmek mümkün olabilecek. Gözlem için gün batımından sonraki ilk birkaç saat öne çıkıyor.

National Geographic'te yer alan habere göre 8-9 Ekim gecesi Draconid meteor yağmuru zirveye ulaşacak. Bu yıl meteor yağmurunun ince hilal Ay'ın bulunduğu daha karanlık gökyüzüne denk gelmesi, sönük meteorların fark edilmesini kolaylaştıracak.

Şehir ışıklarından uzaklaşan gökyüzü meraklıları, milyonlarca yıldızın oluşturduğu Samanyolu kuşağını daha belirgin şekilde izleyebilecek. Fotoğraf tutkunları için de bu dönem dikkat çekici kareler yakalamak açısından elverişli olacak.

10 Ekim'deki yeni ay, Samanyolu'nun parlak merkezini gözlemlemek isteyenler için önemli bir gece olacak. Sonbahar döneminde galaksimizin merkez bölgesi, gece çöktükten sonra daha kolay görülebiliyor.

10 Ekim'deki yeni ay, Samanyolu'nun merkezini gözlemlemek için fırsat sunacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MERKÜR İÇİN KISA SÜRELİ FIRSAT

12 Ekim'de Merkür, Güneş'ten açısal olarak en uzak konumlarından biri olan en büyük doğu uzanımına ulaşacak. Bu nedenle gezegeni akşam saatlerinde batı ufkuna yakın bölgede bulmak daha kolay olacak.

Ancak Merkür'ü gözlemlemek için zamanlama büyük önem taşıyor. Güneş tamamen battıktan sonra, batı ufkunun açık olduğu bir noktadan bakılması gerekiyor.