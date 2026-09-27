Beyoğlu'nda 'huzur ve asayiş' denetimi kapsamında, çok sayıda umuma açık eğlence mekanı ile aralarında otellerin de bulunduğu birçok noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında bir sokaktaki fuhuş pazarlığı ise dronla tespit edildi. Denetimler sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı işletmeler mühürlendi. Fuhuş pazarlığı dronla yakalandı!

Denetimlerde 27 kişi hakkında işlem uygulandı. (Foto: İHA) Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilgili şube müdürlüklerinin katılımıyla, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde dron destekli denetim yapıldı. Denetim kapsamında 25 umuma açık eğlence mekanının yanı sıra 5 otel ile 2 binada bulunan toplam 10 noktada, ayrıca cadde ve sokaklarda genel ahlaka aykırı davranışların önlenmesine yönelik kontroller gerçekleştirildi.