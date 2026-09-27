Migros Nescafe Temmuz Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte asil ve yedek talihliler

Migros tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı büyük çekilişin sonuçları açıklandı! 132 bin 755 katılımın gerçekleştiği çekilişte JBL Boombox 3 hoparlör, Electrolux hava temizleme cihazı ve smoothie blender kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi belli oldu.

İşte o isimler...

JBL Boombox 3 Bluetooth Hoparlör IP67 Asil Talihlileri: Aksoy Özkul - Alper Kayhan / İstanbul - Mıne Dere - Arzu Mandalı Sucu - Nılgun Tanburoglu

Electrolux EPU93171UG Pure Multi 900 Hava Temizleme Hijyenik Nemlendirme ve Fan Cihazı Asil Talihlileri: Ilknur Yıldırım - Kübra Eskı / Zonguldak - Hatıce Savran - Seda Kaya - Sengül Öztekın / Elazığ - Mehmet Çaglar Poyraz - Elıf Korkmaz / Ankara - Ayhan Temızel - Ilhan Aydemır - Zeynep Çıgdem Güngör

Elektrolux E6TB1-6ST Smoothie Blender Asil Talihlileri: Tamer Acar - Salıme Kurt - Fatma Duzenlı - Senol Gamsız / Kırklareli - Medıha Öter - Kutluhan Erktan - Özlem Cınoglu - Suheda Yıldırım - Evrım Atıcı - Hüseyın Buldurgan - Damlanur Agbaba - Tolga Halımoglu - Alı Günay - Perıhan Öztaskın - Merve Avıl

JBL Boombox 3 Bluetooth Hoparlör IP67 Yedek Talihlileri: 1-) Utku Bayhan 2-) Ülker Hakyemez 3-) Muhıttın Öztürk 4-) Gülcan Aytop 5-) Zeynep Dogan

Electrolux EPU93171UG Pure Multi 900 Hava Temizleme Hijyenik Nemlendirme ve Fan Cihazı Yedek Talihlileri: 1-) Irem Sunar 2-) Mıhrıban Yıldırım 3-) Hüseyın Gülen 4-) Tugçe Yalçın 5-) Ömer Serdar Kır 6-) Hava Akbayrak 7-) Selma Aydın / Ankara 8-) Serpıl Kılıç 9-) Gülbın Saltık 10-) Serap Iren

Elektrolux E6TB1-6ST Smoothie Blender Yedek Talihlileri: 1-) Yadıgar Oygu / İstanbul 2-) Zekayı Kılıç 3-) Yelız Karabulut 4-) Azıze Dınç / Konya 5-) Zeynep Kucukbas 6-) Ilknur Arslan 7-) Mehtap Yazıcı 8-) Leyla Hayaloglu 9-) Erkan Efekan 10-) Nevra Turan 11-) Fıkret Acaroglu 12-) Behzat Ünal 13-) Aslı Colak 14-) Funda Anıl 15-) Gungör Özdemır

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 05.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91614 sayılı izniyle düzenlenmiştir.

21.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 132.755 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 12.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 27.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.