Hatay'da depremin ardından evinden çıkmayarak gününü bilgisayar ve telefonla oynayarak geçiren Barış Özbay, hastanede gördüğü 3 aylık tedavi sürecinin ardından kendisine verilen ilaçları kullanmayı reddederek gününü cep telefonuyla oynayarak geçirmeye devam ediyor. İyi olmak istemediğini ve hayatını düzene sokmak istemediğini ifade eden Özbay, yaklaşık 2 aydan fazla süredir duş almadığını belirterek, çok fazla sanal alemde bulunduğu için oyunların artık kendini etkilemediğini söyledi.

Barış Özbay 3 aylık tedavi sürecinin ardından kendisine verilen ilaçları kullanmayı reddediyor. (Fotoğraf: İHA)

BARIŞ ÖZBAY 3 AYLIK TEDAVİ SÜRECİNİN ARDINDAN İLAÇLARINI KULLANMAYI REDDETTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 52 yaşındaki anne Semra Özbay ve 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde birlikte hayata tutunmaya çalışıyorlar. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam, yaklaşık 3 ay süren hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden çok sevdiği evine döndü.

Yapılan haberlerin ardından hayatı değişmeye başlayan Özbay, tedavi sürecinin ardından evine döndüğündeyse ilaçlarını kullanmayı bıraktı ve günlerini cep telefonuyla oynayarak geçirmeye devam etti. Yaşam hikayesiyle merak konusu olan Özbay, aldığı kilo ve değişen vücudu ve yüzüyle de dikkat çekti.