Barış Özbay 3 yıl sonra evden çıktı traş oldu banyo yaptı: "Kendimi yormam ama olursa da yok demem"
Hatay'da 3 yıldır evden çıkmayan telefon bağımlısı genç, saatler süren diyalogla ikna edildi. Ekiplerin kucağında evden çıkarılan 23 yaşındaki Barış Özbay duş aldırıldı ve tıraş ettirildi. Banyo yapmak ve tıraş olmanın güzel olduğunu belirten Özbay, 'Kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem' dedi.
Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, 3 yılın ardından ilk defa dışarıya çıktığı günde hem tıraş oldu hem de banyo yaptı.
Barış'ın yıllar sonra yaşadığı yeniliklere karşı ilk söylediğiyse, "Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" oldu.
ANNESİYLE BİRLİKTE HAYATA TUTUNDU
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutundular.
Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale geldi.