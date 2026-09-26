Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin ardından serbest bırakılan ve olay günü Ahmet'in yerini eliyle işaret ettiği belirtilen Müslüm Ayberk Doğan'ın TikTok'taki canlı yayını tepki çekti. Doğan, cezaevi günlerini anlatırken kullandığı ifadelerle mide bulandırdı.

Müslüm Ayberk Doğan'ın cezaevi günlerini anlattığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

"KADER MAHKUMUYUM DİYE KENDİMİ ACINDIRDIM"

Doğan, yayın sırasında cezaevinde kendisini nasıl tanıttığını anlatırken, "Kader mahkumuyum" diyerek kendisini acındırdığını söyledi. Doğan, cezaevinde kendisine yöneltilen "Neyden geldin?" sorularına karşı nasıl cevap verdiğini anlatırken gülerek konuştu.

Yayının devamında cezaevi nakil sürecinden de bahseden Doğan, Maltepe'den Adana'ya sevk edildiğini ve arama işlemlerinin ardından koğuşa geçtiklerini şu ifadelerle anlattı:

"Davası böyle yeni mahkumuz 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle. Şimdi millet görüyor beni diyor ki ulan bu neyden girmiş falan fıstık şöyle böyle. Adamlar merak ediyor tamam mı? Soruyorlar bana işte neyden geldin? Ben de ben diyorum kader mahkumuyum ben falan. Sonra işte baktım 3 kişiyiz o sıra biz. Maltepe'den Adana'ya sevk gitmişiz işte. İkisini gönderdiler en sona beni bıraktılar. Başgardiyan beni sona bıraktı. Dedi bu en son bunu alalım dedi. Üstümüzü arıyorlar tamam mı? Herkesi paket ettiler işte gönderdiler geçtik koğuşa" sözleriyle aktardı.

"OĞLUMUN 4 NUMARALI KATİLİDİR"

Paylaşılan görüntüleri izleyen Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun ölümünün ardından yaşananlara tepki gösterdi.

ATV Haber'e konuşan Yasemin Minguzzi, "İçeridekiler de rahat durmuyor, dışarıdakiler de rahat durmuyor. Marifetmiş gibi başına gelenleri anlatıyor TikTok hesabında" dedi.

Yasemin Minguzzi ATV Haber'e konuştu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Müslüm Ayberk Doğan'ın olay günündeki rolüne de dikkat çeken Minguzzi, "Müslüm Ayberk Doğan, oğlumun 4 numaralı katilidir. Biliyorsunuz ki bit pazarında parmak işaretiyle Ahmet'in yerini gösteren şahıs" ifadelerini kullandı.

MİNGUZZİ AİLESİNİN GÖZÜ YARGITAY'DA

Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada yargılanan 4 kişiden 2'si tutuklu bulunurken, Ahmet'in yerini eliyle gösterdiği belirtilen Müslüm Ayberk Doğan'ın da aralarında bulunduğu 2 kişi tahliye edildi.

Minguzzi ailesi, tahliye kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Aile, Yargıtay'dan çıkacak kararı bekliyor.

"BİR DEĞİL, BİN ÖLÜYORUM"

Oğlunun ölümünün ardından yaşadığı acının her geçen gün arttığını belirten Yasemin Minguzzi, "Bir değil, bin ölüyorum. O yüzden bir an önce Yargıtay'dan bir cevap gelmesini talep ediyorum. Bu paylaşımlar kabul edilir bir şey değil." dedi.

Sanıkların ceza korkusu taşımadığını savunan Minguzzi, "Hiçbir şeyden korkuları yok. Hâlâ yok. Pişmanlıkları yok. TikTok'ta canlı yayın yapıyorlar" ifadelerini kullandı.