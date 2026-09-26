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Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi! Türkiye'nin sıralaması

Ülkelerin pasaportlarına ilişkin küresel seyahat verileri güncellendi. Passport Reports verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri listenin ilk sırasında bulunurken, Singapur ikinci, İspanya ise üçüncü sırada yer aldı.

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Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi! Türkiye'nin sıralaması

Araştırmada Türkiye'nin mobilite puanı 121 olarak kaydedildi. Bu sonuçla Türkiye dünya sıralamasında 81. basamakta yer alırken, Türk pasaportuyla 71 ülkeye vizesiz seyahat edilebildiği belirtildi. 77 ülke Türk vatandaşlarından vize talep ederken, 43 ülke için kapıda vize uygulaması bulunuyor.

Pasaport sıralamalarında ülkelerin sunduğu vizesiz ve kolaylaştırılmış giriş imkanları önemli bir ölçüt olarak kullanılıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)Pasaport sıralamalarında ülkelerin sunduğu vizesiz ve kolaylaştırılmış giriş imkanları önemli bir ölçüt olarak kullanılıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

AVRUPA'DA İSPANYA İLK SIRADA

Passport Reports tarafından yayımlanan verilere göre İspanya, 174 mobilite puanıyla genel sıralamada üçüncü oldu. İspanyol pasaportu sahipleri 121 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

İspanya'nın ardından Avrupa ülkeleri arasında Lüksemburg, Belçika, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler üst sıralarda yer aldı.

Listenin üst sıralarında ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya ülkeleri dikkat çekiyor. (Foto: Takvim foto arşivi)Listenin üst sıralarında ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya ülkeleri dikkat çekiyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

ZİRVEDE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VAR

Küresel sıralamanın ilk basamağında Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Singapur ise ikinci sırada yer alıyor. Listenin devamında Malezya dördüncü sırada, Lüksemburg ise beşinci basamakta gösteriliyor.

Türkiye, 121 mobilite puanıyla dünya sıralamasında 81'inci olurken, Türk pasaportu 71 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)Türkiye, 121 mobilite puanıyla dünya sıralamasında 81'inci olurken, Türk pasaportu 71 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

TÜRKİYE'NİN PASAPORT SIRALAMASI

Türkiye, 121 mobilite puanıyla listenin 81'inci basamağında gösterildi. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı 71 olarak açıklanırken, 77 ülkenin Türkiye vatandaşlarından önceden vize istediği belirtildi.

Bunun yanında 43 ülkede kapıda vize uygulaması bulunuyor. Bu veriler, pasaportların farklı ülkelerdeki seyahat koşullarının karşılaştırılmasında kullanılan göstergeler arasında yer alıyor.

Ayrıca 43 ülkede kapıda vize imkanı sunulurken, araştırmada vize türleri ve seyahat kolaylıkları ayrı kategorilerde değerlendiriliyor. (Foto: Takvim foto arşivi)Ayrıca 43 ülkede kapıda vize imkanı sunulurken, araştırmada vize türleri ve seyahat kolaylıkları ayrı kategorilerde değerlendiriliyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

İLK 15 SIRADA YER ALAN ÜLKELER

SIRA
ÜLKE
1
Birleşik Arap Emirlikleri
2
Singapur
3
İspanya
4
Malezya
5
Lüksemburg
6
Belçika
7
Fransa
8
Danimarka
9
Finlandiya
10
Almanya
11
İtalya
12
Hollanda
13
İsveç
14
Yunanistan
15
Portekiz
16
İsviçre
17
Avusturya
18
Norveç
19
İrlanda
20
Japonya
21
Malta
22
Macaristan
23
Polonya

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