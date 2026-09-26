Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi! Türkiye'nin sıralaması
Ülkelerin pasaportlarına ilişkin küresel seyahat verileri güncellendi. Passport Reports verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri listenin ilk sırasında bulunurken, Singapur ikinci, İspanya ise üçüncü sırada yer aldı.
Araştırmada Türkiye'nin mobilite puanı 121 olarak kaydedildi. Bu sonuçla Türkiye dünya sıralamasında 81. basamakta yer alırken, Türk pasaportuyla 71 ülkeye vizesiz seyahat edilebildiği belirtildi. 77 ülke Türk vatandaşlarından vize talep ederken, 43 ülke için kapıda vize uygulaması bulunuyor.
AVRUPA'DA İSPANYA İLK SIRADA
Passport Reports tarafından yayımlanan verilere göre İspanya, 174 mobilite puanıyla genel sıralamada üçüncü oldu. İspanyol pasaportu sahipleri 121 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.
İspanya'nın ardından Avrupa ülkeleri arasında Lüksemburg, Belçika, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler üst sıralarda yer aldı.
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Küresel sıralamanın ilk basamağında Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Singapur ise ikinci sırada yer alıyor. Listenin devamında Malezya dördüncü sırada, Lüksemburg ise beşinci basamakta gösteriliyor.
TÜRKİYE'NİN PASAPORT SIRALAMASI
Türkiye, 121 mobilite puanıyla listenin 81'inci basamağında gösterildi. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı 71 olarak açıklanırken, 77 ülkenin Türkiye vatandaşlarından önceden vize istediği belirtildi.
Bunun yanında 43 ülkede kapıda vize uygulaması bulunuyor. Bu veriler, pasaportların farklı ülkelerdeki seyahat koşullarının karşılaştırılmasında kullanılan göstergeler arasında yer alıyor.
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