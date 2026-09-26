Araştırmada Türkiye'nin mobilite puanı 121 olarak kaydedildi. Bu sonuçla Türkiye dünya sıralamasında 81. basamakta yer alırken, Türk pasaportuyla 71 ülkeye vizesiz seyahat edilebildiği belirtildi. 77 ülke Türk vatandaşlarından vize talep ederken, 43 ülke için kapıda vize uygulaması bulunuyor.

Pasaport sıralamalarında ülkelerin sunduğu vizesiz ve kolaylaştırılmış giriş imkanları önemli bir ölçüt olarak kullanılıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

AVRUPA'DA İSPANYA İLK SIRADA

Passport Reports tarafından yayımlanan verilere göre İspanya, 174 mobilite puanıyla genel sıralamada üçüncü oldu. İspanyol pasaportu sahipleri 121 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

İspanya'nın ardından Avrupa ülkeleri arasında Lüksemburg, Belçika, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler üst sıralarda yer aldı.

Listenin üst sıralarında ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya ülkeleri dikkat çekiyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

ZİRVEDE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VAR

Küresel sıralamanın ilk basamağında Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Singapur ise ikinci sırada yer alıyor. Listenin devamında Malezya dördüncü sırada, Lüksemburg ise beşinci basamakta gösteriliyor.

Türkiye, 121 mobilite puanıyla dünya sıralamasında 81'inci olurken, Türk pasaportu 71 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

TÜRKİYE'NİN PASAPORT SIRALAMASI

Türkiye, 121 mobilite puanıyla listenin 81'inci basamağında gösterildi. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı 71 olarak açıklanırken, 77 ülkenin Türkiye vatandaşlarından önceden vize istediği belirtildi.

Bunun yanında 43 ülkede kapıda vize uygulaması bulunuyor. Bu veriler, pasaportların farklı ülkelerdeki seyahat koşullarının karşılaştırılmasında kullanılan göstergeler arasında yer alıyor.

Ayrıca 43 ülkede kapıda vize imkanı sunulurken, araştırmada vize türleri ve seyahat kolaylıkları ayrı kategorilerde değerlendiriliyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

İLK 15 SIRADA YER ALAN ÜLKELER

SIRA ÜLKE 1 Birleşik Arap Emirlikleri 2 Singapur 3 İspanya 4 Malezya 5 Lüksemburg 6 Belçika 7 Fransa 8 Danimarka 9 Finlandiya 10 Almanya 11 İtalya 12 Hollanda 13 İsveç 14 Yunanistan 15 Portekiz 16 İsviçre 17 Avusturya 18 Norveç 19 İrlanda 20 Japonya 21 Malta 22 Macaristan 23 Polonya