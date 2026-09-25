Olayın ardından gözaltına alınan eşi Adalet Uzunoğlu tutuklandı. İki oğlu ile kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kriminal incelemede bulunan delillerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Uzunoğlu'nun öldürüldükten sonra cesedinin 15 parçaya ayrılarak farklı çöp konteynerlerine atıldığını tespit etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından 28 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Uzunoğlu'nun evinde inceleme yapan ekipler, kan izleri ve doku parçaları tespit etti.

Mahkeme başkanının, "Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçaladın?" sorusuna sanık, "Çok korktum. Bana yıllarca zulüm etti. Benden bilirler diye haber vermedim" diye cevap verdi.

Paniklediğini ve kendisinden şüphelenileceğini düşündüğünü söyleyen sanık, cesedi nacak ve bıçakla parçalara ayırıp poşetlere koyduğunu ve farklı çöp konteynerlerine attığını anlattı.

Ali Fuat Uzunoğlu

"ÇOK KOLAY OLDU" SÖZLERİ DURUŞMAYA DAMGA VURDU

Duruşmada mahkeme başkanının, "Nasıl kestin, zorlanmadın mı" sorusu üzerine sanık, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin, "Kendi kendine düştü deseydiniz" sözleri üzerine ise sanık, "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya ben burayı görecekmişim. 40-50 sene çektim, burayı görecekmişim" diyerek savunmasını sürdürdü.

Tahliyesini isteyen Uzunoğlu, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiliyor, nefes alamıyorum" dedi.