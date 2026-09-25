"Çok kolay oldu demişti": Eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadın hakkında karar çıktı
Bursa’da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu’nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak farklı çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla yargılanan Adalet Uzunoğlu hakkında karar çıktı. Önceki duruşmada, “Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı” diyen Uzunoğlu, eşine karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından 28 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Uzunoğlu'nun evinde inceleme yapan ekipler, kan izleri ve doku parçaları tespit etti.
Kriminal incelemede bulunan delillerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Uzunoğlu'nun öldürüldükten sonra cesedinin 15 parçaya ayrılarak farklı çöp konteynerlerine atıldığını tespit etti.
Olayın ardından gözaltına alınan eşi Adalet Uzunoğlu tutuklandı. İki oğlu ile kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ÇOK KORKTUM" DİYEREK SAVUNMA YAPTI
Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Adalet Uzunoğlu, eşini öldürdüğü yönündeki suçlamayı kabul etmedi. Uzunoğlu, Ali Fuat Uzunoğlu'nu sabah saatlerinde evin merdivenlerinde hareketsiz halde bulduğunu öne sürdü.
Paniklediğini ve kendisinden şüphelenileceğini düşündüğünü söyleyen sanık, cesedi nacak ve bıçakla parçalara ayırıp poşetlere koyduğunu ve farklı çöp konteynerlerine attığını anlattı.
Mahkeme başkanının, "Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçaladın?" sorusuna sanık, "Çok korktum. Bana yıllarca zulüm etti. Benden bilirler diye haber vermedim" diye cevap verdi.
"ÇOK KOLAY OLDU" SÖZLERİ DURUŞMAYA DAMGA VURDU
Duruşmada mahkeme başkanının, "Nasıl kestin, zorlanmadın mı" sorusu üzerine sanık, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyetinin, "Kendi kendine düştü deseydiniz" sözleri üzerine ise sanık, "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya ben burayı görecekmişim. 40-50 sene çektim, burayı görecekmişim" diyerek savunmasını sürdürdü.
Tahliyesini isteyen Uzunoğlu, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiliyor, nefes alamıyorum" dedi.
ADLİ TIP RAPORU AKIL SAĞLIĞINI DEĞERLENDİRDİ
Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu, çocukları F.U. ile M.U., sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Mahkemenin talebi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını değerlendiren rapor da dosyaya girdi. Raporda, Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.
Raporun okunmasının ardından mahkeme başkanının, "Rapora bir şey diyecek misin?" sorusuna sanık ağlayarak, önceki duruşmadaki savunmasını tekrarladı. Uzunoğlu, "Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben cezaevinde kalamıyorum. Hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Ev hapsi istiyorum" ifadelerini kullandı.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Sanık avukatının savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık, Adalet Uzunoğlu'nun "eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Adalet Uzunoğlu'nun eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediğine hükmeden heyet, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, olayın ardından cesedin parçalanmasını da dikkate alarak sanığa iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi. Uzunoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmedildi.