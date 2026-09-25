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Tutuklu avukat Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'daki bazı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık'tan alınan numunelere yönelik yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve numunede kokain tespit edildiği öğrenildi.

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Tutuklu avukat Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Soruşturma dosyasına giren test sonuçlarına göre, Tekışık'tan alınan numunede kokain bulgusuna rastlandı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hazırlanan rapor da dosyaya eklendi.

Buket Nurşah Tekışık rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştıBuket Nurşah Tekışık rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı

SAVCI ODASINDAKİ FOTOĞRAFLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Buket Nurşah Tekışık, 2023 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli bir Cumhuriyet savcısının odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Tekışık, fotoğrafların altına "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" ifadesini yazmış, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Avukat Tekışık rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştıAvukat Tekışık rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı

Tekışık, o dönem yaptığı açıklamada fotoğrafların oda boşken çekildiğini ve herhangi bir hakim veya savcıyla bağlantısının bulunmadığını savunmuştu. Fotoğrafların hatıra amacıyla çekildiğini belirten Tekışık, paylaşımda kullandığı sözün de bir kitaptan alıntı olduğunu ifade etmişti.

Fotoğrafların çekildiği odanın terör suçları soruşturma bürosunda görevli bir savcıya ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından savcı hakkında idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti.

- Savcı odasında poz veren Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı- Savcı odasında poz veren Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Buket Nurşah Tekışık, İstanbul'daki bazı adliyelerde yürütülen dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Buket Nurşah Tekışık savcı odasındaki pozuyla gündeme gelmiştiBuket Nurşah Tekışık savcı odasındaki pozuyla gündeme gelmişti

Soruşturmada, adli süreçlerin para karşılığında etkilenmeye çalışıldığı ve bu amaçla örgütlü hareket edildiği iddia edilmişti. Tekışık'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tekışık hakkındaki adli süreç devam ederken, numunelerine yönelik yapılan testte kokain tespit edildiğine ilişkin sonucun da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

Adliyelerde rüşvet ağına 5 tutuklama... Savcı odasında poz veren avukat Buket Tekışık da listedeAdliyelerde rüşvet ağına 5 tutuklama... Savcı odasında poz veren avukat Buket Tekışık da listede
Adliyelerde rüşvet ağına 5 tutuklama... Savcı odasında poz veren avukat Buket Tekışık da listede

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Tutuklu avukat Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı-6 Tutuklu avukat Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı-7 Tutuklu avukat Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı-8

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