Tekışık, fotoğrafların altına "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" ifadesini yazmış, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Avukat Tekışık rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı

Tekışık, o dönem yaptığı açıklamada fotoğrafların oda boşken çekildiğini ve herhangi bir hakim veya savcıyla bağlantısının bulunmadığını savunmuştu. Fotoğrafların hatıra amacıyla çekildiğini belirten Tekışık, paylaşımda kullandığı sözün de bir kitaptan alıntı olduğunu ifade etmişti.

Fotoğrafların çekildiği odanın terör suçları soruşturma bürosunda görevli bir savcıya ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından savcı hakkında idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti.