Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Başsavcılık tarafından hazırlanan raporda şüphelilere yöneltilen suçlamalar netleşti.

Musa Şit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "rüşvet verme" suçlamaları yöneltildi.

Avukat Buket Tekışık ile avukat Tuğçe Keskin için "örgüt üyeliği" ve "rüşvet verme" suçlamaları sevk maddeleri arasında yer aldı. Vedat Mutlu ile Merve Koçyiğit'e de aynı suçlamalar yöneltildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan avukat Buket Tekışık daha önce savcı odasında çektirdiği fotoğrafla tepki toplamıştı.

"İSTEDİĞİM GİBİ GİRER ÇIKARIM"

Tutuklanan isimler arasında yer alan avukat Buket Tekışık, daha önce savcı odasında çektirdiği fotoğrafla gündeme gelmişti.

Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle dikkat çeken Tekışık, "Ben asla kaybetmem; ya kazanırım ya da öğrenirim" diyerek tartışmalara neden olmuştu.

O dönem fotoğraflara yönelik eleştirileri cevaplayan Tekışık, "Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor." ifadelerini kullanmıştı.