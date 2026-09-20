Adliyelerde rüşvet ağına 5 tutuklama... Savcı odasında poz veren avukat Buket Tekışık da listede
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul adliyelerinde davalara müdahale ettikleri öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında savcı odasında çektirdiği fotoğrafla uzun süre tartışılan avukat Buket Tekışık yer aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yargılama süreçlerine çıkar karşılığında müdahale edildiği iddiaları mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında Musa Şit isimli zanlının liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, adli süreçleri menfaat sağlamak amacıyla organize şekilde etkilemeye çalıştığı tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
AVUKATLAR ÖRGÜT VE RÜŞVETTEN CEZAEVİNE
Operasyonlarda aralarında iki avukatın bulunduğu toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Başsavcılık tarafından hazırlanan raporda şüphelilere yöneltilen suçlamalar netleşti.
Musa Şit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "rüşvet verme" suçlamaları yöneltildi.
Avukat Buket Tekışık ile avukat Tuğçe Keskin için "örgüt üyeliği" ve "rüşvet verme" suçlamaları sevk maddeleri arasında yer aldı. Vedat Mutlu ile Merve Koçyiğit'e de aynı suçlamalar yöneltildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"İSTEDİĞİM GİBİ GİRER ÇIKARIM"
Tutuklanan isimler arasında yer alan avukat Buket Tekışık, daha önce savcı odasında çektirdiği fotoğrafla gündeme gelmişti.
Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle dikkat çeken Tekışık, "Ben asla kaybetmem; ya kazanırım ya da öğrenirim" diyerek tartışmalara neden olmuştu.
O dönem fotoğraflara yönelik eleştirileri cevaplayan Tekışık, "Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor." ifadelerini kullanmıştı.