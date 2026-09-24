İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.

Toprak altında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı. (Foto: AA)

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kaldığı belirlenen Ali Turhal'ı (50) kurtarmak için iş makinelerinin de yardımıyla çalışma başlattı.