Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde bir evin çevresinde çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan 50 yaşındaki Ali Turhal için AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri seferber oldu. İş makinelerinin de desteğiyle toprak altından çıkarılan Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Giriş Tarihi:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kaldığı belirlenen Ali Turhal'ı (50) kurtarmak için iş makinelerinin de yardımıyla çalışma başlattı.
Toprak altından çıkarılan Ali Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki inceleme sonrasında Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam