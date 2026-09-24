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Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde bir evin çevresinde çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan 50 yaşındaki Ali Turhal için AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri seferber oldu. İş makinelerinin de desteğiyle toprak altından çıkarılan Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

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Ekipler bölgede çalışma yaptı. (Foto: DHA)Ekipler bölgede çalışma yaptı. (Foto: DHA)

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.

Toprak altında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı. (Foto: AA)Toprak altında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı. (Foto: AA)

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kaldığı belirlenen Ali Turhal'ı (50) kurtarmak için iş makinelerinin de yardımıyla çalışma başlattı.

Ekipler arama kurtarma çalışması yaptı. (Foto: AA)Ekipler arama kurtarma çalışması yaptı. (Foto: AA)

Toprak altından çıkarılan Ali Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki inceleme sonrasında Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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