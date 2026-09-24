ACILI ANNE GÜLLÜ KARAPINAR: "OĞLUMU İSTİYORUM"

Oğlundan 8 aydır haber alamadığını belirten Güllü Karapınar, İHA'ya yaptığı açıklamada yaşadıkları süreci anlattı.

"Oğlum 25 Ocak 2026'da evden çıkıp bir daha dönmedi. Öğlen 15.00 sıralarında telefonu kapandı, bir daha da ulaşamadık. O günün gecesi otelde kalmış, o günden itibaren hiçbir yerde herhangi bir kameraya takılmadı. Oğlum 35 yaşındaydı, 'Yaşı var' diyerek arama faaliyetlerini sonlandırdılar. O tarihten bu yana sadece Atatürk Kent Ormanı'nda banka kartları ve kimliği bulundu. Telefonu bulunmadı, satıp satmadığını bilmiyoruz."