Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan cesede DNA incelemesi! Esra Erol'da aranan Tolgahan Karapınar'a mı ait?
Bursa'da 25 Ocak 2026'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar'ın ailesi, oğullarını bulmak için Esra Erol'da programına da katıldı. Karapınar'ın kimliği ve banka kartlarının daha önce bulunduğu Atatürk Kent Ormanı'nda bu kez parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede Tolgahan'a ait olduğu değerlendirilen tespih de bulunurken, kesin kimlik tespiti için DNA incelemesi bekleniyor.
Bursa'da 25 Ocak 2026 tarihinde evinden çıkan 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, oğullarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunurken, daha sonra atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak da yardım istedi.
Karapınar'ın kaybolduğu günden bu yana kendisine ulaşılamazken, yürütülen arama çalışmalarında geçtiğimiz ay Atatürk Kent Ormanı'nda kimliği ve banka kartları bulundu. Telefonuna ise ulaşılamadı.
Şimdi ise aynı bölgede bulunan parçalanmış haldeki erkek cesedinin Karapınar'a ait olup olmadığı araştırılıyor.
ESRA EROL'DA GÜNDEME GELEN KAYIP OLAYINDA YENİ GELİŞME
Karapınar ailesinin aylarca televizyon ekranlarından da yardım çağrısında bulunduğu kayıp olayında yeni bir gelişme yaşandı.
Dün öğle saatlerinde Atatürk Kent Ormanı'nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda parçalanmış halde bir cansız beden bulundu.
Cesedin bazı uzuvlarının sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği üzerinde durulurken, bulunan uzuvlar inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TOLGAHAN'IN KİMLİĞİ DAHA ÖNCE AYNI BÖLGEDE BULUNMUŞTU
Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan cesedin kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabileceği ihtimali, daha önce aynı bölgede Karapınar'ın kimliği ve banka kartlarının bulunması nedeniyle araştırılıyor.
Arama ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalarda ayrıca Tolgahan Karapınar'a ait olduğu değerlendirilen bir tespih de bulundu.
Ancak bulunan cesedin kimliği henüz kesinleşmedi.
3 AİLE DNA TESTİ İÇİN ÇAĞRILDI
Cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla şubat ayından bu yana yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan 3 aileye ulaşıldığı öğrenildi.
Ailelerin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı, bulunan cesetten alınacak DNA örnekleri ile ailelerden alınan örneklerin karşılaştırılması sonucunda kimlik tespitinin yapılmasının beklendiği bildirildi.
ACILI ANNE GÜLLÜ KARAPINAR: "OĞLUMU İSTİYORUM"
Oğlundan 8 aydır haber alamadığını belirten Güllü Karapınar, İHA'ya yaptığı açıklamada yaşadıkları süreci anlattı.
"Oğlum 25 Ocak 2026'da evden çıkıp bir daha dönmedi. Öğlen 15.00 sıralarında telefonu kapandı, bir daha da ulaşamadık. O günün gecesi otelde kalmış, o günden itibaren hiçbir yerde herhangi bir kameraya takılmadı. Oğlum 35 yaşındaydı, 'Yaşı var' diyerek arama faaliyetlerini sonlandırdılar. O tarihten bu yana sadece Atatürk Kent Ormanı'nda banka kartları ve kimliği bulundu. Telefonu bulunmadı, satıp satmadığını bilmiyoruz."
CİNAYET BÜRO DA ARAMA ÇALIŞMALARINA DAHİL OLDU
Güllü Karapınar, geçtiğimiz hafta Cinayet Büro ekiplerinin kendileriyle görüştüğünü ve arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
"Geçtiğimiz hafta cinayet bürodan geldiler. Onlar da arıyorlar. Cuma günü eşimle benden DNA örneği alındı. Dün arayıp, Tolgahan'ın üzerindeki kıyafetleri sordular. Kimliği bulunuyor, ama haber yok. Hiçbir yerden haber alamıyoruz. Evde beklemekten başka çaremiz yok, ben sadece oğlumu istiyorum. Başına bir iş mi geldi onu dahi bilmiyoruz."
Karapınar, oğlunun akıbetini öğrenmek istediğini belirterek, "Yaşıyor mu öldü mü artık bilmek istiyorum. Artık bir haber almak istiyorum, 8 aydır haber yok." diye konuştu.
"HER GÜN KAPIDAN GİRECEK DİYE BEKLİYORUM"
Oğlunun eve döneceği umudunu koruduğunu belirten Güllü Karapınar, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:
"Allah, devlet ve gazeteciler bize yardım etsin. Ben yardım istiyorum. Artık kalkamaz hale geldim, oturduğum yerden kalkamıyorum. Ben bekleye bekleye tükendim. Haber yok, başına bir iş mi geldi onu da bilmiyoruz. Herkesten yardım istiyorum. Yüreğim tükeniyor. Nefes alamıyorum, yataklara düşeceğim diye korkuyorum. Başına bir iş mi geldi, sağ mı ölü mü haber almak istiyorum. İnşallah yaşıyordur, ama bekliyoruz. Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum. Rüyalarıma giriyor."
DNA SONUCU TOLGAHAN KARAPINAR'IN AKIBETİNİ BELİRLEYECEK
Esra Erol'da programına da katılarak oğullarının bulunması için yardım isteyen Karapınar ailesi, şimdi Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan cesedin kimliğine ilişkin DNA sonucunu bekliyor.