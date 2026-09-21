Kış yaklaşırken ev bütçesinin en büyük rakiplerinden biri yeniden ortaya çıkıyor: enerji faturaları. Fakat tasarruf, evin soğutulması veya çocukların hayatının kısıtlanması demek değil. Doğru sıcaklık, doğru kullanım saati, doğru cihaz ayarı ve birkaç basit alışkanlıkla aynı evde daha az enerji harcamak mümkün. Kış yaklaşırken ev bütçesinin en büyük kalemleri yeniden ortaya çıkıyor: ısınma, elektrik, sıcak su ve günlük tüketim. Tasarruf ise kaloriferi kapatmak ya da karanlıkta oturmak değil; aynı konforu daha az enerjiyle sağlayabilmek. Dört kişilik bir aile için evin ekonomisini yönetmenin ilk adımı, neyin ne kadar tükettiğini bilmektir.

Son 12 ayın faturalarını çıkarın. sadece TL'ye değil, mümkün olduğunca kwh ve tüketim miktarına bakın. Hangi ay sıçrama olmuş? Hangi cihazlar sürekli çalışıyor? Isı nereden kaçıyor? Evde tasarrufun İlk kuralı budur: Bilmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Kışın fatura düşürmenin yolları. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) ELEKTRİKTE YENİ EŞİK 2026'da Türkiye'de konutlar için yıllık 4.000 kWh'lik tüketim önemli bir eşik haline geldi. Bu nedenle yalnızca faturanın TL tutarını değil, yıllık elektrik tüketimini de takip etmek daha önemli. Özellikle büyük evler, elektrikli ısıtma kullananlar ve çok sayıda elektrikli cihazı bulunan aileler için yıllık tüketim tablosu oluşturmak artık yalnızca muhasebe değil, bütçe yönetimi anlamına geliyor. TASARRUFUN İLK KURALI En pahalı cihaz, mutlaka en çok elektrik tüketen cihaz değildir. Asıl mesele cihazın gücü, çalışma süresi ve kullanım alışkanlığıdır. Bu nedenle "fişi çekmek" tek başına çözüm değildir. Önce evin enerji haritasını çıkarmak gerekir. Bir ay boyunca evde küçük bir enerji günlüğü tutun. Elektrik sayacını belirli günlerde kontrol edin, doğal gaz tüketimini not edin, olağan dışı sıçramaları işaretleyin. EVİN SICAKLIK HARİTASINI ÇIKARTIN Aynı evin her odası aynı sıcaklıkta olmak zorunda değil. Günün büyük bölümünde kullanılmayan bir oda ile salonu aynı seviyede ısıtmak gereksiz enerji harcatabilir. Ailenin gün içindeki hareketini düşünün: Sabah mutfak, akşam salon, gece yatak odası… Isıtma düzenini yaşam düzenine göre ayarlamak, "her yeri sürekli aynı sıcaklıkta tutma" alışkanlığını kırar. Akıllı tasarruf biraz da evin hangi saatlerde nerede yaşandığını bilmektir. HAFTANIN 7 HAREKETİ Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) pencere, kapı ve diğer boşluklarda hava sızıntılarının azaltılmasını temel enerji tasarrufu önlemleri arasında sayıyor. Bu hafta amaç henüz büyük bir tasarruf rakamına ulaşmak değil, neyi ne kadar tükettiğimizi ölçmek. Buna göre: