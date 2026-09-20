Fransa 'da tüketicileri ilgilendiren bir ürün geri çağırma kararı alındı. Carrefour mağazalarında satılan SIMPL marka 800 gramlık konserve domates, içerisinde Datura tohumu bulunma riski nedeniyle geri çağrıldı.

Fransa’da Carrefour mağazalarında satılan SIMPL marka 800 gramlık konserve domates, Datura tohumu riski nedeniyle geri çağrıldı. (Haberin fotoğrafları Rappel Conso ve AA'dan alınmıştır.)

HANGİ ÜRÜNÜ KAPSIYOR?

RappelConso tarafından yayımlanan duyuruya göre geri çağırma, L25252 parti numaralı ürünleri kapsıyor. Ürünün GTIN numarası 3560070479467, minimum dayanıklılık tarihi ise 31 Aralık 2028 olarak açıklandı.

Söz konusu ürünün 7 Nisan 2026 ile 17 Eylül 2026 tarihleri arasında Fransa genelindeki Carrefour mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.