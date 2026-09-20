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O marka konserve domatesler geri çağrıldı: Zehirli Datura tohumu riski

Fransa’da Carrefour mağazalarında satılan SIMPL marka 800 gramlık konserve domates, Datura tohumu bulunma riski nedeniyle geri çağrıldı. Yetkililer, belirli parti numarasına sahip ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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O marka konserve domatesler geri çağrıldı: Zehirli Datura tohumu riski

Fransa'da tüketicileri ilgilendiren bir ürün geri çağırma kararı alındı. Carrefour mağazalarında satılan SIMPL marka 800 gramlık konserve domates, içerisinde Datura tohumu bulunma riski nedeniyle geri çağrıldı.

Fransa’da Carrefour mağazalarında satılan SIMPL marka 800 gramlık konserve domates, Datura tohumu riski nedeniyle geri çağrıldı. (Haberin fotoğrafları Rappel Conso ve AA'dan alınmıştır.)Fransa’da Carrefour mağazalarında satılan SIMPL marka 800 gramlık konserve domates, Datura tohumu riski nedeniyle geri çağrıldı. (Haberin fotoğrafları Rappel Conso ve AA'dan alınmıştır.)

HANGİ ÜRÜNÜ KAPSIYOR?

RappelConso tarafından yayımlanan duyuruya göre geri çağırma, L25252 parti numaralı ürünleri kapsıyor. Ürünün GTIN numarası 3560070479467, minimum dayanıklılık tarihi ise 31 Aralık 2028 olarak açıklandı.

Söz konusu ürünün 7 Nisan 2026 ile 17 Eylül 2026 tarihleri arasında Fransa genelindeki Carrefour mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.

Geri çağırma, L25252 parti numaralı ve son tüketim tarihi 31 Aralık 2028 olan ürünleri kapsıyor.Geri çağırma, L25252 parti numaralı ve son tüketim tarihi 31 Aralık 2028 olan ürünleri kapsıyor.

DATURA TOHUMU RİSKİ

Geri çağırmanın nedeni olarak üründe Datura tohumu bulunma ihtimali gösterildi. Resmi açıklamada, Datura bitkisinde bulunan tropan alkaloidlerinin akut zehirlenmelere yol açabileceği belirtildi.

Bu maddelerin tüketilmesi halinde ağız kuruluğu, göz bebeklerinde büyüme, görme bozuklukları, kalp çarpıntısı, ajitasyon, kafa karışıklığı, yönelim bozukluğu ve halüsinasyon gibi belirtilerin ortaya çıkabileceği bildirildi.

Yetkililer, Datura tohumu riski taşıyan ürünlerin tüketilmemesi ve satış noktalarına iade edilmesi uyarısında bulundu.Yetkililer, Datura tohumu riski taşıyan ürünlerin tüketilmemesi ve satış noktalarına iade edilmesi uyarısında bulundu.

TÜKETİLMEMESİ İSTENDİ

Yetkililer, belirtilen parti numarasına sahip ürünleri satın alan tüketicilere ürünü tüketmemeleri uyarısında bulundu. Tüketicilerin ürünü satış noktasına iade edebileceği veya imha edebileceği belirtildi.

Geri çağırma kapsamında tüketicilere ücret iadesi yapılacağı açıklanırken, konuya ilişkin bilgi almak isteyenlerin 0805 908 070 numaralı tüketici hizmetleri hattıyla iletişime geçebileceği bildirildi.

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