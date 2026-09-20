İşletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.

Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.

Hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan iç harç, yaklaşık bir saatte simitle buluşturuluyor.

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." diye konuştu.