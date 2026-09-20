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"Balık ekmek olur da hamsili simit olmaz mı?" Ordulu fırıncı yaptı, müşteriler kapıştı

Ordu’da bir fırıncının Karadeniz’in vazgeçilmez lezzeti hamsi ile simidi buluşturduğu “hamsili simit” müşterilerden yoğun ilgi gördü. Yaklaşık bir saatte hazırlanan ve hamsi, karabiber, pul biber ile tuzdan oluşan iç harçla yapılan ürün, tadına bakanlardan olumlu geri dönüş aldı.

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"Balık ekmek olur da hamsili simit olmaz mı?" Ordulu fırıncı yaptı, müşteriler kapıştı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü.

İşletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.

Ordu’da hazırlanan hamsili simit, Karadeniz’in sevilen lezzeti hamsiyi geleneksel simitle buluşturdu. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır.)Ordu’da hazırlanan hamsili simit, Karadeniz’in sevilen lezzeti hamsiyi geleneksel simitle buluşturdu. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır.)

Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.

Hamsili simidin hazırlanma sürecinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti.

Hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan iç harç, yaklaşık bir saatte simitle buluşturuluyor.Hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan iç harç, yaklaşık bir saatte simitle buluşturuluyor.

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." diye konuştu.

Müşterilerden olumlu geri dönüş alan hamsili simidin tadı, hamsili pilava benzetildi.Müşterilerden olumlu geri dönüş alan hamsili simidin tadı, hamsili pilava benzetildi.

İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.

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