Yıldızlı şefler parlayan ekranlar! Gastronomide reklamın lezzeti gerçek tadı gölgeliyor mu?
Sosyal medya influencer'ları, Michelin yıldızları ve görsel şovlar, yemek kültürünü birer statü nesnesine dönüştürdü. Lezzetin yerini estetiğin, doğallığın yerini ise kurgunun aldığı bu yeni dünyada, artık tabaktaki yemeği tadıyla değil, aldığı etkileşimle ölçüyoruz.
Gurmeler, influencer'lar, Michelin yıldızları, aylar süren rezervasyonlar… Yemek artık sadece yemek değil. Peki gerçekten daha iyi yemeyi mi öğrendik, yoksa yemeği yeni bir gösteri alanına mı dönüştürdük?
Bir zamanlar iyi yemek için iyi bir aşçı yeterdi. Şimdi Michelin yıldızı, sosyal medya paylaşımı, influencer yorumu ve Instagram görüntüsü devrede. Gastronomi gerçekten yükselen bir kültür mü, yoksa modern dünyanın en iştah açıcı balonlarından biri mi?
YEMEK SADECE KARIN DOYURMAK DEĞİL
Eskiden insanlar restorana yemek yemeye giderdi. Şimdi önce fotoğraf çekiyor. Eskiden bir şefin ünü mutfaktan yayılırdı. Şimdi tek bir videoyla milyonlara ulaşabiliyor. Eskiden iyi restoranı bilenler önerirdi. Şimdi algoritmalar öneriyor. Ve gastronomi, belki de tarihinde hiç olmadığı kadar büyük. Yeni nesil için yemek artık yalnızca karın doyurmak değil.
BİR YEMEK, BİR ÜLKE
Bir deneyim. Bir seyahat nedeni. Bir sosyal statü göstergesi. Bir paylaşım konusu. Hatta bazıları için başlı başına bir yaşam biçimi. Ama tam da burada büyük soru başlıyor: Herkes gerçekten damağını mı geliştiriyor? Yoksa hepimiz birbirimize neyin iyi olduğuna dair aynı görüntüleri mi gösteriyoruz? Gastronominin yükselişi gerçek. Yerel ürünler yeniden keşfediliyor. Küçük üreticiler daha görünür oluyor. Şeflik prestijli bir mesleğe dönüşüyor. İnsanlar bir restoran, bir şef veya bir yemek için şehir ve ülke değiştiriyor.
PAYLAŞIM KUYRUK OLUŞTURUYOR
Bir tabak önce sosyal medyada tadılıyor. Influencer'ın tek paylaşımı ertesi gün kuyruk oluşturabiliyor. Ve bazen "gitmiş olmak", gerçekten "iyi yemek"ten daha önemli hâle geliyor.
YEMEK İÇİN SEYAHAT EDİYORUZ
Yeni turizm haritasında restoranların yeri giderek büyüyor. İnsanlar artık yalnızca müze görmek veya denize girmek için seyahat etmiyor. Bir şef için uçuyor. Bir sokak lezzeti için şehir değiştiriyor. Bir tadım menüsü için aylar öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Bir Michelin yıldızı için tatil planlıyor.
Bu nedenle gastronomi geçici bir moda değil. Gerçek bir ekonomik güç. Bir şehrin mutfağı; otellerini, turizmini, üreticisini ve uluslararası imajını doğrudan etkileyebiliyor. İstanbul'dan Tokyo'ya, Paris'ten Bangkok'a kadar şehirler artık yalnızca tarihiyle değil, mutfağıyla da yarışıyor.
ŞEFLER YENİ ROCK YILDIZI MI?
Eskiden mutfağın arkasında gizli kalan aşçılar, bugün televizyon programları, sosyal medya ve popüler kültür sayesinde, büyük kitleleri peşinden sürükleyen birer yıldıza dönüştü. Hatta mutfaktaki asi duruşları ve kendilerine has tarzlarıyla "Rock'n Roll şef" tarzı günümüz gastronomi dünyasında büyük bir akım haline geldi. Şef artık yalnızca yemek yapmıyor.
Kişisel marka yönetiyor. Bu görünürlük gastronomiyi büyüttü. Ama yeni bir soruyu da beraberinde getirdi: Restoranı şefin mutfağı mı büyütüyor, şefin şöhreti mi? Bugün bazı restoranlarda şefin adı, menüden önce geliyor. Bu kötü bir şey değil. Ancak gastronomi ile şöhret ekonomisi arasındaki çizgi giderek inceliyor.
MİCHELİN YILDIZI GERÇEKTE NE KADAR ÖNEMLİ?
Michelin yıldızı hâlâ dünyanın en güçlü gastronomi referanslarından biri. Bir restoran için yıldız demek: Uluslararası görünürlük, turist ilgisi, daha yüksek rezervasyon talebi, güçlü marka değeri. Küresel gastronomi çevresinde kabul görmek anlamına gelebiliyor. Ancak Michelin yıldızı da artık tartışmasız değil.
Rehberin hızla genişlemesiyle birlikte denetim sisteminin kapasitesi, farklı ülkelerdeki standartların aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve yıldızın ekonomik baskı yaratıp yaratmadığı tartışılıyor. Bir Michelin yıldızı önemli bir referanstır. Ama şu gerçeği değiştirmez: Bir yıldız kaliteyi temsil edebilir. Lezzeti ise damak belirler.
İNFLUENCER Mİ GURME Mİ?
Bir zamanlar yemek eleştirmeninin en büyük sermayesi damağıydı. Bugün ise takipçi sayısı. Bir influencer'ın paylaşımı, daha önce kimsenin bilmediği bir restoranı bir gecede fenomen yapabiliyor. Ama burada önemli bir ayrım var. Gurme yemeği değerlendirir. Influencer deneyimi anlatır. Algoritma ise ilgi göreni büyütür. Sorun bu üçü birbirine karıştığında başlıyor. Çünkü, iyi yemek ile çok izlenen yemek aynı şey değil. Bir tabağın milyon kez paylaşılması, onun milyon kez beğenileceği anlamına da gelmiyor.
YEMEK Mİ YİYORUZ İÇERİK Mİ ÜRETİYORUZ?
- Bir tabak geliyor.
- Telefon çıkıyor.
- Işık kontrol ediliyor.
- Video çekiliyor.
- Sosyal medyada paylaşılıyor.
- Sonra yemek yeniyor.
- Belki de gastronominin en büyük değişimi tam burada.
- Yemek artık yalnızca bir tat alma deneyimi değil.
- Görsel bir ürün.
- Dijital içerik.
- Sosyal mesaj.
- Ve bazen statü göstergesi.
ESKİDEN: "Ne yedin?" diye sorulurdu.
ŞİMDİ: "Nerede yedin?"
Büşra bebekten geriye yürüteci kaldı
Ankara Kızılay Meydanı'nda ilginç anlar